ＮＨＫは１４日、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）の司会を発表した。今年も紅組・白組と分けず、女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーが務める

綾瀬が司会を務めるのは２０１３年、１５年、１９年に続き４回目。「６年ぶりに紅白歌合戦の司会を務めさせて頂くことになりました。どんな番組も多くの人が携わり、多くの時間をかけ準備して、放送されますが、紅白歌合戦も同じで、私はこうしたみんなで力を合わせて作りあげていく時間が、とても大好きです」と喜ぶ。「心を込めて司会を務めたいと思います。ライブですから準備した通りに進まないこともありますが、臨場感のあるワクワク、ドキドキを、素晴らしい歌をお届けしたいです。頑張ります。それでは大みそかにお会いしましょう」とコメントを寄せた。

有吉は一昨年、昨年に続いて３年連続３回目。「おととし、去年に引き続き、紅白歌合戦の司会を務めさせていただきます。お声がけいただいて、本当にびっくりしましたけど、ありがたいです。てっきり去年までと思っていたので、年末の旅行のホテル予約をしてました。今年の司会陣、綾瀬はるかさんは同じ広島出身で親近感もありますし、世界陸上で見ていた今田美桜さんとご一緒できるのも楽しみです。３回目の司会ということで、これまでよりは緊張しないでできると思うので、楽しみたいと思います」と意気込んだ。

初となる今田は今年前期の連続テレビ小説「あんぱん」のヒロインを務め、高視聴率を記録した同局の立役者だ。「今年度前期の連続テレビ小説「あんぱん」に続いて、放送１００年という記念すべき年にこうしてご縁をいただき、大変光栄に思います。紅白歌合戦は、毎年家族や友人と１年を振り返りながらテレビで拝見していて、アーティストの皆さんの素晴らしいパフォーマンスからたくさんの音楽の力をもらっていました。今年は全国の視聴者の皆さんとその時間を楽しめることわくわくしております！ 有吉弘行さん、綾瀬はるかさんと一緒に２０２５年みなさんの素敵な１年の締めくくりになるよう、そして明るく２０２６年を迎えられるよう、精一杯努めたいと思います」とコメントした。