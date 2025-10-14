男子ゴルフの今季メジャー第３戦、日本オープンは１６日から４日間、栃木・日光ＣＣ（７２３８ヤード、パー７０）で行われる。

予選ラウンドの組み合わせが１４日に発表になり、前週の米ツアーで日本勢最高の４位に入った金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は石川遼（カシオ）、２０１８、２０年大会覇者の稲森佑貴（国際スポーツ振興協会）と同組になり、第１ラウンドは午前７時５５分に１０番からスタートする。第２ラウンドは午後１２時５分に１番から。

米下部ツアーを年間ポイントランキング１５位で終え、来季のレギュラーツアー出場権を獲得した平田憲聖（エレコム）はアダム・スコット（オーストラリア）、金子駆大（ＮＴＰホールディングス）と第１ラウンドは午前７時３５分に１０番から、第２ラウンドは同１１時４５分に１番から出る。

昨年覇者の今平周吾（ロピア）は賞金ランクでトップを走る生源寺龍憲（フリー）、２２年大会優勝の蝉川泰果（アース製薬）と第１ラウンドは午後１２時５分に１番から、第２ラウンドは午前７時５５分に１０番からプレーする。

日光ＣＣでの日本オープンは深掘圭一郎が制した０３年以来２度目。優勝者には来年の海外メジャー、マスターズと全英オープンの出場権が与えられる。