153.44　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
152.10　現値
152.04　エンベロープ1%上限（10日間）
150.54　10日移動平均
149.94　一目均衡表・転換線
149.38　一目均衡表・基準線
149.28　21日移動平均
149.03　エンベロープ1%下限（10日間）
148.05　200日移動平均
147.70　一目均衡表・雲（上限）
147.09　100日移動平均
146.80　一目均衡表・雲（下限）
145.11　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

ボリンジャーバンド2シグマ上限の控える153.44がやや遠くなった印象