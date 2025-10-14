テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限の153.44が少し遠い
153.44 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
152.10 現値
152.04 エンベロープ1%上限（10日間）
150.54 10日移動平均
149.94 一目均衡表・転換線
149.38 一目均衡表・基準線
149.28 21日移動平均
149.03 エンベロープ1%下限（10日間）
148.05 200日移動平均
147.70 一目均衡表・雲（上限）
147.09 100日移動平均
146.80 一目均衡表・雲（下限）
145.11 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ボリンジャーバンド2シグマ上限の控える153.44がやや遠くなった印象
