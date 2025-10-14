◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ブルワーズ1―2ドジャース（2025年10月13日 ミルウォーキー）

43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは13日（日本時間14日）ドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に1―2で敗れ、黒星スタートとなった。

大谷を2度敬遠した。初回はオープナーを採用し、左腕アシュビーが四球。3回は右腕プリースターが左飛に打ち取り、5回1死二塁では申告敬遠。7回は左腕ケーニッグが一ゴロに仕留めた。1点差の9回1死二、三塁の場面では、右腕ウリベは大谷を申告敬遠で歩かせ、続くベッツが押し出し四球。結果的に追加点を与える形になったが、チームとしては徹底して大谷をマークした。

パット・マーフィー監督は「思っているほど難しい決断ではなかった。塁が空いていて併殺の可能性に変えられるなら、右投手が投げている状況ではそうするしかない。大谷は調子が悪くても少なくとも危険な存在だ。フライで一点を持っていかれる可能性がある。スネル相手に我々の打撃があの調子だったから、点を与えられない状況を作るべきだった」と説明した。

大谷はフィリーズとの地区シリーズで18打数1安打、打率.056で9三振だった。マーフィー監督は「数字（大谷の不振）は関係なかった」と話した。「昨日も言ったが、（2番の）ムーキー・ベッツは色々な理由で球界屈指の選手だ。でもこれはベッツへリスペクトを欠いたわけではなく、右投手が投げていて大谷が打席に立つという場面で、あれが正しい判断だったということだ。彼は強く打つ力があって外野に運ぶ可能性が高いから」とした。

その言葉通り、大谷、ベッツには4四球を与えながらも6打数無安打。この2人の仕事をさせなかったことで2点に抑えることができた。

