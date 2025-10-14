タレント・俳優のかとうれいこさんが自身のインスタグラムを更新。写真集『AROUND』のオフショット写真を公開しました。



【写真を見る】【 かとうれいこ 】 27年ぶり写真集のオフショット公開 「世界中を〜 旅してみたい思いも込めています。いろんな景色を見てみたい」



公開された写真は、白いキャミソール風のドレスを着たかとうれいこさんが写るスタジオ撮影の様子です。白を基調としたモダンなリビングセットで、自然光が差し込む明るい空間の中、ソファに手を置き、カメラに向かって微笑む姿が収められています。





かとうれいこさんは投稿で、「写真集のタイトル『AROUND』は Around the world 世界中を〜 旅してみたい思いも込めています。いろんな景色を見てみたい」とコメントしています。オーストラリアを意味する国旗の絵文字が添えられていることから、撮影地のひとつがオーストラリアであることがうかがえます。







別のカットでは、縦長の窓が連なる空間で窓際に立ち、外の景色を眺める姿も公開されています。ドレスの滑らかなラインと室内の直線的な窓との対比が印象的な一枚となっています。





さらに、写真集の舞台となる海沿いの高層ビル群とビーチの景観も公開されました。白砂のビーチと打ち寄せる波、ガラス張りの高層ビル、青い空と海が美しく調和した景色が広がっています。





この投稿に、「美しいまさにビーナス」「sexy れいこちゃん大人の色気が漂ってめっちゃ美しい」「大人の色気が溢れていてめちゃくちゃ美人すぎます」などの声が寄せられています。



