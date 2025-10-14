本格パフェ4種が最大半額に横浜駅直結カフェの「秋のパフェまつり」が太っ腹すぎる。《31日まで》
横浜駅直結の複合施設「THE YOKOHAMA FRONT」2階にある「花より、カフェ。」では、2025年10月31日までの平日限定で「秋のパフェまつり」を開催しています。
ウェルカムドリンクサービスも併用できちゃう！
「秋のパフェまつり」は、食欲の秋を彩る、ちょっと大人な本格パフェをお得に味わえるキャンペーン。
期間中の平日は、11時30分から17時までが300円引き、17時から21時までが半額になります。
対象メニューは以下の通りです。
・シトラスブルーム（1848円）
・ショコラルージュ（2068円）
・プリンセスローズベリー（2178円）
・ベリーベリーフロマージュ（1848円）
本キャンペーンは10月19日まで開催中の「ウェルカムドリンク1杯サービス」との併用が可能。
来店予約をし、公式インスタグラムの投稿画面を提示すると、サワー・ハイボール・グラスワイン・カクテルの中から好きなドリンクが1杯もらえます。
営業時間は11時30分から21時までです。
※画像は公式インスタグラムより。
（東京バーゲンマニア編集部）