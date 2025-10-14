

市販を前提として発表されたコンセプトカー「ID.CROSS コンセプト」（写真：Volkswagen）

フォルクスワーゲンが、2025年9月初頭にミュンヘンで、コンパクトなクロスオーバー「ID.CROSS（アイディークロス）コンセプト」を発表した。

現段階ではコンセプトに留まるが、将来は市販化が予定されている。

注目点は、フォルクスワーゲン言うところの「エレクトリック・アーバンカー・ファミリー」に属するところ。これが同社の重要な製品戦略とされる。

新しいデザイン言語“ピュア・ポジティブ”

ID.CROSSコンセプトのボディは、全長4161mm、それに対して2601mmと比較的長いホイールベースを組み合わせる。

フォルクスワーゲン・グループの「MEBプラス」なるBEV用プラットフォームを使い、モーター1基で前輪を駆動。一充電あたりの走行距離は、最大420kmとされる。

フォルクスワーゲンはミュンヘンでのIAA自動車ショーのオープン前日に、自社のスタンドにメディアを招いて、ID.CROSSコンセプトを公開した。



IAAで「ID.CROSSコンセプト」を紹介するフォルクスワーゲンのシェファーCEO（写真：Volkswagen）

「この車の開発当初から、私たちの目標は、フォルクスワーゲン・ブランド史上、最高のモデルをデザインすることでした」

フォルクスワーゲンが用意したプレスリリース内には、フォルクスワーゲン・ブランド最高経営責任者（CEO）などを務めるトマス・シェファーCEOの言葉が引用されている。

「私たちは新しいデザイン言語を“ピュア・ポジティブ”と呼んでいます」

そう語ってくれたのは、ヘッド・オブ・デザインのアンドレアス・ミント氏だ。ベントレーから2024年に移籍してきた人物である。

「フォルクスワーゲンにおける3つのデザイン基盤（安定感、親しみやすさ、独自性）に基づいており（中略）純粋かつ力強く明確なライン、視覚的な安定感、そしてポジティブで親しみが持てるデザインを重視しています」

上記はID.CROSSコンセプトのプレスリリースに記された、ミント氏によるデザインの背景解説だ。

リアクォーターピラーを垂直型にしてSUVの力強さを強調（写真：Volkswagen）

「ボディデザインにおけるポイントは、全幅を抑えめにしつつ、トラック（トレッド）をできるかぎり広くとることでした。それによって、マッシブな印象を強調したかったのです」

ミント氏は、発表会場でそう説明してくれた。

実車を間近に見ると、未塗装の黒い合成樹脂製オーバーフェンダーが張り出すように装着され、ヘッドランプもエアインテークも薄い。それでたしかに迫力がある。





ボディの厚みを活かして“ごつい感じ”をうまく出した「ID.CROSSコンセプト」（写真：Volkswagen）

フォルクスワーゲンは、IAA自動車ショーでのID.CROSSコンセプト発表と同じタイミングで「エレクトリック・アーバンカーファミリー」なる商品コンセプトをお披露目した。

1つのベースに異なるキャラクターを構築する、というプラットフォーム戦略だ。

「現在、私たちは次の段階へと進んでいます。エレクトリック・アーバンカーファミリーは、新たな始まり、アクセシビリティ、そして進歩を意味します」

フォルクスワーゲン・グループのオリバー・ブルーメCEOの言葉だ。

ショーでは、フォルクスワーゲンが上記ID.CROSSとともに、「ID.ポロ」と「ID.ポロGTI」を発表。



カムフラージュを除けば、スタイリングはほぼ市販型だそう（写真：Volkswagen）

加えて、チェコで展開するシュコダ、スペインのクプラという傘下ブランドでも、同じプラットフォームを使う新型BEVをお披露目した。それぞれ、Epiq（エピック）、Raval（ラヴァル）という。

これらがエレクトリック・アーバンカーファミリーだ。

いずれも市販が前提

ID.ポロは、従来の「ポロ」の未来形。ショーでお目見えした車両はカムフラージュされていて、どんなフロントマスクになるのか現時点では不明だ。

同時に登場したID.ポロGTIは、フォルクスワーゲンにとって初のバッテリー駆動のGTIモデルとなる。2台のポロは、2026年内に市場に投入されるという。



シュコダ「Epiq」の説明をするシュコダ・アウトのクラウス・ツェルマーCEO（写真： Škoda Auto）

シュコダ Epiqは、今回きちんとした姿を見せた唯一のクルマ。インテリア、エクステリアともに、ブランドの新しいデザイン言語である「モダンソリッド」が適用されている。

フォルクスワーゲンは、南欧市場向けにセアト・ブランドを展開。クプラはセアトの姉妹ブランドで、特徴は、エッジの効いたデザインを展開するところ。

今回のRavalは、ポロ同様、カムフラージュでの展示だったが、やはりスポーツハッチバック好きには、期待できそうな内容のようだ。

説明に立ったクプラ・アウトのクラウス・ツェルマーCEOは「ブランド特有のスポーティで型破りな特徴を備えたハッチバックモデル」と定義している。



カムフラージュで発表されたクプラ「Raval」もMEBプラスのプラットフォーム採用（写真：SEAT S.A.）

「急速充電機能やスマートフォンをクルマのキーとして使用する機能まで、上位セグメントのテクノロジーをエントリーレベルクラスにもたらします」

これは、プレスリリースで紹介されているシェファーCEOによるエレクトリック・アーバンカーファミリーの説明だ。

「プラットフォームは共用。ただし、デザインもキャラクターもまったく異なる。これが都市型電気自動車の未来です」

フォルクスワーゲンのポジションを強固に

フォルクスワーゲンでは、ヨーロッパのコンパクト電気自動車セグメントは、8年後の2033年に現在の約4倍まで拡大すると予想している。そこで覇権を握ることが、「ブランドの生き残りに必須」とする。

「人々（Volks）のためのクルマ（Wagen）、というのが本来のフォルクスワーゲンの意味。そこに立ち返りたい」と、会場でシェファーCEOは強調した。

運転支援システムやコネクティビティなど、プレミアムクラスのテクノロジーをコンパクトカーに取り入れるのも、そのためだ。



物理的な操作類が採用されている「ID.CROSSコンセプト」のインテリア（写真：Volkswagen）

いたずらに上級移行するのではなく、もともと強かったセグメントでのポジションをあらためて強固なものにする。それがエレクトリック・アーバンカーファミリーの役目なのだ。

「今回の発表を見たディーラーの人が私のところに来て、これが欲しかったフォルクスワーゲンなんだ、と言ってくれました」

ショー会場におかれたID.ポロの前に立ち、シェファーCEOは語った。

ブランドグループ・コアは、「技術的にも価格的にも非常に魅力的な電気自動車をヨーロッパで提供すること」とプレスリリースにも記されている。

室内は広くて、かつサイズはコンパクト。これもアーバンカーにとって、重要な要素である。

フォルクスワーゲンでは2023年に「ID.2 all」「ID. GTIコンセプト」、今年2025年にも「ID. EVERY1（エブリイワン）」と、相次いでコンパクトサイズのBEVのコンセプトを発表してきた。



2023年のIAAでお披露目された「ID.GTI コンセプト」（筆者撮影）

このうち、ID. GTIコンセプトがID.ポロGTIになり、今回のID.CROSSコンセプトとID.2 allが、その名前のまま2026年内に量産化。ID.EVERY1も、2027年に市販モデルを発表するという。

「タイプ2」や「ゴルフ」も意識して

デザインも武器だ。たとえばID.CROSSコンセプトでは、グラフィックスと3Dライトシグネチャーにより、クルマが「微笑んでいる」ような印象を与えることが重要だったとか。

「フォルクスワーゲンのモデルは、親しみが持て、唯一無二で、個性的で感動を与えるものでなければなりません」

そう語るのは、ヘッド・オブ・デザインのミント氏。



ヘッド・オブ・デザインのアンドレアス・ミント氏（筆者撮影）

フロントマスクのデザイン構築においては、「タイプ2」と呼ばれるマイクロバスや「ゴルフ」のデザインも意識したそうだ。

「世界でも、これほど力強いデザインの伝統を継承している量産ブランドは、ほとんどありません」

もちろん、フォルクスワーゲンが大きなサイズのモデルを作るのをやめた、ということではない。自社の強みをマーケティングツールとして活用する傾向が、各自動車メーカーで共通して見られる中で、フォルクスワーゲンはコンパクトカーへの強みを生かした戦略をとる。

エレクトリック・アーバンカーファミリーを筆頭に、生き残りをかけてブランド価値を再認識あるいは再構築していく動きは、加速していくだろう。



ただし、これらエレクトリック・アーバンカーファミリーが日本に上陸するのかは、現時点では未定だそう。でも、コンパクトな「ポロ」や「T-Cross（ティークロス）」が売れているところを見ると、日本でも受け入れられる余地は、十分にあると思う。

（小川 フミオ ： モータージャーナリスト）