煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。
そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。
揚げる前のレンチンでサクサク＆ホクホクに！
1人分 165kcal
塩分 0.7g
材料（2〜3人分）
じゃがいも（メイクイーンがおすすめ）…4個（約530g）
塩
揚げ油
作り方
1 じゃがいもはよく洗って皮つきのまま1cm四方の棒状に切る。ボウルに入れて水を注ぎ、さっとかき回す。水が透き通るまで3回ほど替えて繰り返し、そのまま約10分さらす。
2 水けをきって直径20cmの耐熱ボウルに入れ、塩小1/4をふってさっと混ぜる。ラップをかけて8分レンチン（600W）する。取り出してざるなどに広げ、約10分おく。
3 フライパンに揚げ油を2cm深さまで入れ、じゃがいもを加えて中火にかける。約5分加熱し、ふつふつと泡が出てきたら、時々混ぜながら約10分揚げる。
4 強火にし、こんがり色づくまでさらに約4分揚げる。油をきり、熱いうちに塩少々をふる。
POINT
じゃがいもはレンチン後、乾かして粗熱をとり、余分な水分をとばす。
料理／郄山かづえ、撮影／鈴木泰介
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』