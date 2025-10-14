最強のフライドポテト（料理・郄山かづえ、撮影・鈴木泰介）


【写真を見る】【SNSで16万超いいねの万バズレシピ！】のり塩おかかチーズ味の「サクッもちポテチ」

煮たり焼いたり炒めたり！ 調理によって色々な食感を楽しめるのが魅力のじゃがいも。メインのボリュームおかずから副菜まで、使い勝手も抜群です。さらに常備食材の定番であるじゃがいもは、和洋中、どんなジャンルとも相性ばっちりですよね。

そんなじゃがいもをもっと美味しく食べられる、日々のレパートリーを増やすレシピをご紹介します。

■最強のフライドポテト

揚げる前のレンチンでサクサク＆ホクホクに！

1人分　165kcal

塩分　0.7g

材料（2〜3人分）

じゃがいも（メイクイーンがおすすめ）…4個（約530g）



揚げ油

作り方

1　じゃがいもはよく洗って皮つきのまま1cm四方の棒状に切る。ボウルに入れて水を注ぎ、さっとかき回す。水が透き通るまで3回ほど替えて繰り返し、そのまま約10分さらす。

2　水けをきって直径20cmの耐熱ボウルに入れ、塩小1/4をふってさっと混ぜる。ラップをかけて8分レンチン（600W）する。取り出してざるなどに広げ、約10分おく。

3　フライパンに揚げ油を2cm深さまで入れ、じゃがいもを加えて中火にかける。約5分加熱し、ふつふつと泡が出てきたら、時々混ぜながら約10分揚げる。

4　強火にし、こんがり色づくまでさらに約4分揚げる。油をきり、熱いうちに塩少々をふる。

POINT

じゃがいもはレンチン後、乾かして粗熱をとり、余分な水分をとばす。

料理／郄山かづえ、撮影／鈴木泰介

■レシピを参考にするときは

・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。

・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。

・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。

・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。

※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』から一部抜粋・編集しました。

編集＝レタスクラブ編集部／『レタスクラブのじゃがいも100レシピ』