1973年にデビューしたアメリカのロックスター、「The Boss」ことブルース・スプリングスティーン。

「明日なき暴走」「ハングリー・ハート」などヒットを連発し、キャリアの絶頂期を迎えていた彼だが、日々高まる名声とは裏腹に、深い葛藤と孤独に揺れていた――。

スプリングスティーン自身、その誕生の経緯を「最初から最後まで偶然の産物」と振り返り、「今なお自分の最高傑作かもしれない」と評する伝説の名盤「ネブラスカ」の誕生秘話と、その奥底に流れていた魂の彷徨、葛藤を見事にすくい上げた映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』が11月14日より全国公開となる。

本作はアカデミー賞の前哨戦として、近年特に注目を集めるアメリカのテルライド映画祭でワールドプレミア上映され、全米の有力メディアから賞賛の声が続出。早くもアカデミー賞への期待が寄せられている。

成功の影でのしかかる重圧

本作の舞台は1982年。アメリカ・ニュージャージー出身のブルース・スプリングスティーンは、労働者階級の視点から映し出される人生の苦闘や、社会的なメッセージを歌いあげ、注目のロックスターとなっていた。

さらに4週連続で全米ナンバーワンを記録した二枚組のアルバム「ザ・リバー」リリース後のツアーも大成功、彼に向けられる周囲からの期待は否が応にも大きくなっていた。

レコード会社の幹部からは「今ほど勢いのある時はない。このチャンスを逃すな」と次なるヒット曲を出すようプレッシャーがかかり、それほど親しくはなかった地元の知人からも「第2のエルヴィスだな」と街で声を掛けられるようになる。

成功の重圧に押しつぶされそうになった彼は、「あれこれ言ってくるプロデューサーやエンジニアがいない」という理由から、ニュージャージーの自室にひとりこもって、約9キログラムで持ち運び可能な、日本製の4トラックレコーダー「TEAC 144」を使い、デモテープをつくることにする。



アルバム「ネブラスカ」の楽曲はニュージャージーの自宅で作曲・録音が行われた©2025 20th Century Studios

苦悩の核心から曲を生む

そこで彼がインスパイアされたものとはなんなのか。

若きカップルが逃避行を続けながら連続殺人を引き起こすさまを描き出したテレンス・マリック監督の映画『バッドランズ BADLANDS』の静かなバイオレンス。作家フラナリー・オコナーのアメリカン・ゴシックな短篇集。そして幼い頃に父親と観たチャールズ・ロートン監督の映画『狩人の夜』が映し出す子どもたちの視点。恋人フェイとの時間。そして幼き日の母との記憶。確執のあった父――。

キャリアの岐路に立っていた彼は、過去の記憶などをたぐり寄せ、想像力をふくらませ、心の中の深みにあった“何か”を掘り下げていく。苦悩の核心から生まれた曲は、やがてさらに多くの苦悩をもたらしたが、それをも丁寧に紡ぎ出していった。



スプリングスティーンは悩み葛藤しながら曲を生み出していく©2025 20th Century Studios

そうやって完成した楽曲の数々は、不完全であるがゆえの美しさをたたえていたが、しかしどこまでも個人的で、内省的だった。そんな「ネブラスカ」の楽曲は、それまでの疾走感あふれるロックチューンを期待していた周囲のスタッフを戸惑わせる。

だがそれでも「ブルースにとって成功は複雑なことなんだ」と語るマネジャーのジョン・ランダウは彼を信じ、「ネブラスカ」を世に送り出すべくレコード会社と交渉するが――。



マネジャーのジョン・ランダウを演じたのは『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされたジェレミー・ストロング（右）©2025 20th Century Studios

痛みを伴いながらも「ネブラスカ」を振り返った



自宅で制作した「ネブラスカ」のデモテープをもとに、バンドとともにスタジオでレコーディングを行ったが、音質はきれいになっても、その本質からは遠ざかってしまう。そこでスプリングスティーンが下した決断とは？©2025 20th Century Studios

本作の原作は、これまでトム・ペティの伝記本などを手がけてきた作家ウォーレン・ゼインズの著書「Deliver Me from Nowhere:The Making of Bruce Springsteen's Nebraska」。

それ以前にも、スプリングスティーンの自伝は「ボーン・トゥ・ラン : ブルース・スプリングスティーン自伝」（早川書房）のタイトルで出版されていたが、本人が7年かけてつづったという、上下巻たっぷりのボリュームの本の中でも、「ネブラスカ」の制作について触れられている箇所は、日本語の翻訳本だとたったの4ページしかない。

その時期について振り返ることは、スプリングスティーンにとって多大なる痛みを伴うこともあり、その期間のことに触れることに消極的だったということもあるだろう。

だが「Deliver Me from Nowhere〜」の著者ゼインズは、「そこが知りたいところだった」という思いで、スプリングスティーンの自宅に行き、「ネブラスカ」を制作していた困難な時期について彼から話を聞く機会を設けることとなる。

かくして「Deliver Me from Nowhere〜」は出版されることに。そしてこの本を読んだ本作のプロデューサー陣は、アルバム制作の裏にあった、うつの症状や未解決のトラウマに苦しむアーティストの心理を掘り下げた内容に、多くの映画的可能性を感じたという。

監督自身もスプリングスティーンのファンだった

そして、そんな「ネブラスカ」の魂を理解し、そして人間に対する理解を備えた監督といえば、主演のジェフ・ブリッジスにオスカーをもたらした音楽映画『クレイジー・ハート』を手がけたスコット・クーパーしかいないと確信を抱いた。

そんなプロデューサー陣からのオファーを受けたクーパー監督だが、彼自身も長年のスプリングスティーンのファンであり、「ネブラスカ」に多大なる影響を受けてきたと公言する。「わたしは誕生から現在までを網羅する伝記映画には興味がなかった。もっと狭く、もっと親密に、しかし感情のスケールでは壮大なものを描きたかったのだ」。

脚本開発に関してはスプリングスティーン本人と、マネジャーのジョン・ランダウが全面協力。当時の詳細や心境などについて、スタッフやキャスト陣からの質問や相談にも献身的に協力してくれたという。

一方、いち映画ファンとして、『クレイジー・ハート』『ファーナス／訣別の朝』をはじめ、クーパー監督の映画はすべて観ていたというスプリングスティーンも「スコットは映画の中で音楽を扱う方法を知っているということは知っているし、彼がブルーカラーの生活を捉えることができ、その生活に対する真の感覚を持っていることも知っている」と全幅の信頼を寄せている。

そして長きにわたり、スプリングスティーンを支えたマネジャーのジョン・ランダウはクーパー監督にこう語ったという。「ブルースは、50年のキャリアの中ではじめて誰かに舵を託したんだ」。

クーパー監督は、自身の父親に捧げた本作を「自分の人生において特別な響きを持つ作品」であると語る。「父はクラシック音楽やオペラ、カントリーミュージックを教えてくれた。そして『ネブラスカ』を紹介してくれたのも父だった」。

そんな父が撮影初日の前日に亡くなった。さらに撮影も後半にさしかかったころには、山火事で自宅を失うという悲劇に見舞われた。だがそんなつらい時もスプリングスティーンは、クーパー監督の家族を彼の自宅に招き入れ、ギターを失った監督の娘に自身のギターを送るなど、大きな支えとなってくれたという。



主演ジェレミー・アレン・ホワイトの演技が光った©2025 20th Century Studios

主演のスプリングスティーンを演じるのは、製作陣から「彼以外にこの役を演じられる人物は考えられなかった」と絶大なる信頼を寄せられるジェレミー・アレン・ホワイト。

「彼は強烈さ、傷つきやすさ、そして真実性を兼ね備えた魅力的な人間だ」と語るクーパー監督も、「ブルースの妻であるパティ・シアルファもジェレミーを見て『わたしがはじめて出会ったころのブルースにそっくり』と語るほどにブルースと共通する資質を持っていた。彼はその場にいるだけで、その存在感を自然にかもし出していた」と語る。

政治利用もされた「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」

余談だが、日本人にとってのブルース・スプリングスティーンといえば、「ネブラスカ」の次に発表された「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」の印象が強い人も多いかもしれない。だがそのアルバムのタイトル曲は実は“ロック史上最も誤解された名曲”とも呼ばれている。

ベトナム戦争やウォーターゲート事件などで、希望を失ったアメリカに戻ったベトナム帰還兵の疎外感、苦悩を歌いあげたこのプロテストソングを、愛国心あふれる曲だと勘違いしたロナルド・レーガン大統領が無断で選挙キャンペーンに使用し、失笑を買ったことがあった。

だが、後にドナルド・トランプも自身の集会で「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」を無断使用するなど、歴史は繰り返す。だがスプリングスティーン自身はトランプの姿勢を公然と批判し、後にトランプ自身も彼との対決姿勢を明確にしている。



オデッサ・ヤングが演じた恋人のフェイは、当時スプリングスティーンの人生に関わっていた人たちを精神的に融合させたキャラクターとなる©2025 20th Century Studios

それはさておき、本作の劇中にも「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」のレコーディング風景が映し出されている。

アコースティックスタイルの「ネブラスカ」とエレクトリックスタイルの「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」。あまりにも対極のスタイルを持つ両アルバムだが、実は「ネブラスカ」と「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」の前半部分は同時期に録音されているのだ。

スプリングスティーンによると、一時は両アルバムを二枚組にして売りだそうと考えたこともあったというが、「ネブラスカ」の特異性、唯一無二の世界観の前ではそれは不可能だった。それはなぜなのか、その理由は本作を観れば納得できる。

（壬生 智裕 ： 映画ライター）