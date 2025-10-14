『第76回NHK紅白歌合戦』の司会を、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、NHKアナウンサー・鈴木奈穂子が担当することが発表された。

参考：綾瀬はるかが考える“自分らしさ”といつか来る日への思い 「笑って最期を迎えるのが理想」

今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。放送100年を締めくくる節目にあたり、「これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように」という願いが込められている。NHK紅白実施本部長の小池明久は、「日本にまだ“お茶の間”があるとすれば、それは大みそかの夜。家族や大切な人たちとつながる存在でありたい」と今回のテーマに込めた思いを述べた。

4度目の司会となった綾瀬は、「6年ぶりに紅白歌合戦の司会を務めさせて頂くことになりました。多くの人が力を合わせて作りあげていく時間が、とても大好きです。ライブならではのワクワク、ドキドキを、素晴らしい歌とともにお届けしたいです」とコメント。

3年連続で司会を務める有吉は、「紅白歌合戦は、毎年家族や友人と1年を振り返りながら拝見していました。今年は視聴者の皆さんとその時間を楽しめることをわくわくしております」と語った。

初の紅白司会となる今田は、「放送100年という記念すべき年にこうしてご縁をいただき、大変光栄に思います。アーティストの皆さんのパフォーマンスから、たくさんの音楽の力をもらっていました」と喜びを語った。

また、2025年に続いて司会を務める鈴木奈穂子アナウンサーは、「おととし、去年に引き続きお声がけいただいてびっくりしました。年末の旅行の予約をしていたので（笑）。今年の司会陣もとても楽しみです」とコメントを寄せている。

コメント●綾瀬はるか6年ぶりに紅白歌合戦の司会を務めさせて頂くことになりました。どんな番組も多くの人が携わり、多くの時間をかけ準備して、放送されますが、紅白歌合戦も同じで、私はこうしたみんなで力を合わせて作りあげていく時間が、とても大好きです。スタッフの皆さん、司会の皆さん、そして出場されるアーティストの皆さんと共に準備をして大みそかの様々な団らんのひとときとなりますように、そしてテレビの力で放送を通じ多くの視聴者の皆様と楽しい時間を共有し、つながっている紅白歌合戦になるよう、心を込めて司会を務めたいと思います。ライブですから準備した通りに進まないこともありますが、臨場感のあるワクワク、ドキドキを、素晴らしい歌をお届けしたいです。頑張ります。それでは大みそかにお会いしましょう。

●有吉弘行おととし、去年に引き続き、紅白歌合戦の司会を務めさせていただきます。お声がけいただいて、本当にびっくりしましたけど、ありがたいです。てっきり去年までと思っていたので、年末の旅行のホテル予約をしてました。今年の司会陣、綾瀬はるかさんは同じ広島出身で親近感もありますし、世界陸上で見ていた今田美桜さんとご一緒できるのも楽しみです。3回目の司会ということで、これまでよりは緊張しないでできると思うので、楽しみたいと思います。

●今田美桜第76回NHK紅白歌合戦の司会を務めさせていただく事になりました。今年度前期の連続テレビ小説「あんぱん」に続いて、放送100年という記念すべき年にこうしてご縁をいただき、大変光栄に思います。紅白歌合戦は、毎年家族や友人と1年を振り返りながらテレビで拝見していて、アーティストの皆さんの素晴らしいパフォーマンスからたくさんの音楽の力をもらっていました。今年は全国の視聴者の皆さんとその時間を楽しめることわくわくしております！有吉弘行さん、綾瀬はるかさんと一緒に2025年みなさんの素敵な1年の締めくくりになるよう、そして明るく2026年を迎えられるよう、精一杯努めたいと思います。

●小池明久（第76回NHK紅白歌合戦 実施本部長）日本にまだ「お茶の間」があるとすれば、それは「大みそかの夜」ではないでしょうか。今回で76回を数える紅白歌合戦は、いつの時代も、家族や大切な人たちと“つなぐ、つながる”存在でありました。そんな紅白歌合戦の司会として、綾瀬はるかさん、有吉弘行さん、今田美桜さんをお迎えすることができました。 いま日本のお茶の間で最も愛されているお三方です。過去の紅白で感動的なシーンを生み出してきた綾瀬さん、何気ないひと言で温かい雰囲気に包みこんでくれるオトナの 有吉さん、フレッシュな笑顔で見る人に元気を届けてくれる今田さん。そして、ちょっと泣き虫な鈴木奈穂子アナウンサ ーも加わります。大みそかのNHKホールでどんな空気が生まれるのでしょう……今から楽しみです。1年を締めくくる大みそか。みなさんも大切な人と紅白歌合戦でつながりませんか？ 最高の紅白をお届けするべくス タッフ一同、準備を進めています。どうぞご期待ください！

（文＝リアルサウンド編集部）