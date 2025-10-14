ＳＫジャパンが後場カイ気配スタート、２６年２月期業績予想及び配当予想を上方修正

エスケイジャパン<7608.T>が後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろ、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を１３６億円から１４０億円（前期比５．５％増）へ、営業利益を１３億円から１６億円（同３０．２％増）へ、純利益を９億１０００万円から１１億２０００万円（同２０．５％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間１５円・期末１６円の年３１円から中間１８円・期末２０円の年３８円へ引き上げたことを好感した買いが流入している。



主力のキャラクターエンターテインメント事業で、上期にクレーンゲームなどのプライズゲーム市場が引き続き活況であったことから定番キャラクター商品の受注が堅調に推移したことや、海外取引先店舗でプライズゲーム機が増台されたことにより受注が増加したことが寄与。また、活況な市場環境により、下期も商品受注が引き続き堅調に推移することが予想されることから、業績予想を引き上げた。



なお、８月中間期決算は、売上高７６億１００万円（前年同期比２０．２％増）、営業利益１０億７００万円（同７２．１％増）、純利益７億９００万円（同７０．０％増）だった。



出所：MINKABU PRESS