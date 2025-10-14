データセクは一段高、オーストラリアでのＡＩデータセンター向け施設利用契約締結 データセクは一段高、オーストラリアでのＡＩデータセンター向け施設利用契約締結

データセクション<3905.T>が後場一段高となっている。同社はきょう、オーストラリアの大手データセンターサービス企業と、ＡＩデータセンター向け施設利用にかかる契約を９日付で締結したことを明らかにしており、これが材料視されているようだ。



この契約に基づき、２６年中には段階的に最大１００メガワットの電力供給を予定しており、最先端の冷却技術が必要なＡＩワークロードにも対応できる体制を整えるという。なお、先行して発表したプロジェクトとあわせて、オーストラリアで利用可能なＡＩデータセンター向け電力供給は、合計１６０メガワットへと拡張する見込みになるとしている。



出所：MINKABU PRESS