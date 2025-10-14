グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した8人組ボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）がお揃いの衣装で次々に登場する動画を公開し、美しいビジュアルで注目を集めている。

【動画】次々に美しいメンバーが登場！『ボイプラ2』から誕生したALPHA DRIVE ONEの最新動画①②【写真】公式プロフィール写真

■全員が身長177cm以上！ALPHA DRIVE ONEのスタイルの良さが際立つ“タッチ”動画

9月25日、『BOYS II PLANET』のファイナルを経て結成されたALPHA DRIVE ONEが、結成後初めて、プロフィール写真を公開した。メンバーはブラックジャケットと白シャツ、ジーンズで揃えたすっきりとしたスタイリング。フレッシュで爽やかな雰囲気を漂わせている。

最新の動画ではメンバーが年齢順に登場。まずは最年長のジュンソが手にキスをし、アルノ（ジャンジアハオ）の手にタッチ。そこからリオ、ゴンウ、サンウォン、シンロン、アンシン、そして最年少のサンヒョンまで続いた。最後は全員が再集合し、カメラに向かって手を振ったり投げキッスを放ったりして愛嬌を振り撒いている。

全員が身長177cm以上と長身メンバーが多いだけに、すらりと伸びた長い脚や、抜群のプロポーションに目を奪われる。SNSでは「ビジュ良すぎて言葉出ない」「お顔が天才すぎる」「全員ビジュアル担当」「脚長すぎ！」「全員顔が良すぎて見るたびに感動する」「どこで止めても全員イケメンでやばい」「デビューが待ちきれない」「デニムが似合うなあ～」「シンプルコーデこそ素材の良さが引き立つ」と、反響を集めている。

なお、中国人メンバーのジャンジアハオはオーディション時代は本名で参加していたが、活動名を幼少期の愛称である「ARNO（アルノ）」に決定したことを発表し、話題を集めている。

■写真：ビジュアル最強！ALPHA DRIVE ONEの公式プロフィール