ミャクミャク、万博閉幕翌日に“新ビジュアル”＆丁寧なメッセージ発表 ロス＆感涙の声殺到…「おはよう、未来。」【全文】
大阪・関西万博は、184日間の日程を完走し、13日に閉幕した。翌14日、公式キャラクター「ミャクミャク」が、“万博後ビジュアル”とともに、メッセージを発信した。
【写真】ミャクミャク、閉幕翌日の“新ビジュアル”「おはよう、未来。」
万博SNSが「昨夜をもって #大阪・関西万博 は閉幕を迎えました。ご来場してくださったみなさんへ#ミャクミャクからのメッセージです」と案内。
晴れ渡った大屋根リングを背景に、大きく手を広げるミャクミャクがいた。ミャクミャクは「おはよう、あなたの未来」と呼びかけた。
これに対して「泣くやん」「仕事中に見るんじゃなかった」「しっかり受け止めて進んでいきます」など感動の声。万博ロスのコメントも多数ある中、「ミャクミャクてこんな丁寧な喋り方するのw」といったツッコミも寄せられている。
■ミャクミャクからのメッセージ全文（公式サイトより引用）
おはよう、未来。
朝がきました。
いつもと同じように、朝がきました。
2025年10月13日をもって、万博は閉幕を迎えました。
184日間、2,500万人を超えるみなさんに
来場いただき、本当にありがとうございました。
たしかに、万博は終わりました。
でも、こうも思うのです。
万博はつづく、って。
そう。一人ひとりのなかで、
いろんな何かにカタチを変えてつづいていく。
それはアイデアやイノベーションのような
大げさなものだけではなく。
海の向こうにはいろんな国があって、
いろんな文化や価値観があるんだな、とか。
当たり前って当たり前じゃないんだ、とか。
いろんな課題は山積みだけど、
それに負けないくらいの希望もあるんだ、とか。
人間って世界って、まだまだ伸びしろばかりだ、とか。
きのうまではなかった気持ちが、
あなたのなかで確かに生まれているとしたら。
きょうの朝は、あしたの朝は、
まったく違う方向に進んでいける。きっと、絶対に。
朝がきました。
いつもと同じようで、どこか新しい朝。
だからこそ、こんな言葉を贈りたいのです。
おはよう、あなたの未来。
大阪・関西万博、閉幕。
みなさん、ありがとうございました。
【写真】ミャクミャク、閉幕翌日の“新ビジュアル”「おはよう、未来。」
万博SNSが「昨夜をもって #大阪・関西万博 は閉幕を迎えました。ご来場してくださったみなさんへ#ミャクミャクからのメッセージです」と案内。
晴れ渡った大屋根リングを背景に、大きく手を広げるミャクミャクがいた。ミャクミャクは「おはよう、あなたの未来」と呼びかけた。
■ミャクミャクからのメッセージ全文（公式サイトより引用）
おはよう、未来。
朝がきました。
いつもと同じように、朝がきました。
2025年10月13日をもって、万博は閉幕を迎えました。
184日間、2,500万人を超えるみなさんに
来場いただき、本当にありがとうございました。
たしかに、万博は終わりました。
でも、こうも思うのです。
万博はつづく、って。
そう。一人ひとりのなかで、
いろんな何かにカタチを変えてつづいていく。
それはアイデアやイノベーションのような
大げさなものだけではなく。
海の向こうにはいろんな国があって、
いろんな文化や価値観があるんだな、とか。
当たり前って当たり前じゃないんだ、とか。
いろんな課題は山積みだけど、
それに負けないくらいの希望もあるんだ、とか。
人間って世界って、まだまだ伸びしろばかりだ、とか。
きのうまではなかった気持ちが、
あなたのなかで確かに生まれているとしたら。
きょうの朝は、あしたの朝は、
まったく違う方向に進んでいける。きっと、絶対に。
朝がきました。
いつもと同じようで、どこか新しい朝。
だからこそ、こんな言葉を贈りたいのです。
おはよう、あなたの未来。
大阪・関西万博、閉幕。
みなさん、ありがとうございました。