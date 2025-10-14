ＮＨＫは１４日、大みそかの第７６回紅白歌合戦の司会を、タレント・有吉弘行、俳優の綾瀬はるか、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーの４人が務めると公式サイトで発表した。

有吉は同サイトに「おととし、去年に引き続き、紅白歌合戦の司会を務めさせていただきます。お声がけいただいて、本当にびっくりしましたけど、ありがたいです。てっきり去年までと思っていたので、年末の旅行のホテル予約をしてました。今年の司会陣、綾瀬はるかさんは同じ広島出身で親近感もありますし、世界陸上で見ていた今田美桜さんとご一緒できるのも楽しみです。３回目の司会ということで、これまでよりは緊張しないでできると思うので、楽しみたいと思います」とコメントを寄せた。

綾瀬は「６年ぶりに紅白歌合戦の司会を務めさせて頂くことになりました。どんな番組も多くの人が携わり、多くの時間をかけ準備して、放送されますが、紅白歌合戦も同じで、私はこうしたみんなで力を合わせて作りあげていく時間が、とても大好きです」とコメント。「スタッフの皆さん、司会の皆さん、そして出場されるアーティストの皆さんと共に準備をして大みそかの様々な団らんのひとときとなりますように、そしてテレビの力で放送を通じ多くの視聴者の皆様と楽しい時間を共有し、つながっている紅白歌合戦になるよう、心を込めて司会を務めたいと思います」と抱負を明かした。

今田は「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦の司会を務めさせていただく事になりました。今年度前期の連続テレビ小説『あんぱん』に続いて、放送１００年という記念すべき年にこうしてご縁をいただき、大変光栄に思います」とコメント。「有吉弘行さん、綾瀬はるかさんと一緒に２０２５年みなさんの素敵な１年の締めくくりになるよう、そして明るく２０２６年を迎えられるよう、精一杯努めたいと思います」と意気込みを明かした。