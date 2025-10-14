ガザ和平会議で、合意文書に署名するトランプ米大統領/Pool

（ＣＮＮ）エジプトのリゾート地シャルムエルシェイクで開催される首脳会議に世界の注目が集まるなか、ドナルド・トランプ米大統領が「中東の和平」に向けた計画を明確に提示するかもしれないという期待がほんの一瞬だけ芽生えた。

しかし、トランプ氏は、到着時と同じ未解決の疑問を残したまま中東を去った。

トランプ氏が主導するパレスチナ自治区ガザ地区をめぐる和平案の「第１段階」は１３日に成功をおさめ、人質の解放とパレスチナ人囚人の釈放、そして、ガザにおける戦闘の終結が実現した。より複雑な「第２段階」、すなわち、イスラム組織ハマスの解体やガザの統治体制の決定については、まだ交渉が続いている。

喫緊の課題としてあがるのは、ガザに関する交渉の次の段階はどのようなものになるのかや、和平維持のための多国籍軍は誰が構成して、その任務は何なのか、そして、パレスチナ国家が樹立されるのかどうかといった点だ。

これほど大規模な首脳会議がこれほど迅速に開催されたことは、外交の勢いを維持して、トランプ氏の関与をつなぎとめたいという主要なアラブ諸国の熱意を浮き彫りにした。

だが、あわただしいなか、首脳会議はあいまいさに包まれていた。会議の議題やトランプ氏の発表内容、さらには参加者が誰になるのかさえもはっきりしていなかった。

最も大きな驚きの一つは、パレスチナ自治政府のマフムード・アッバス議長がトランプ氏と握手したことだった。数週間前にアッバス氏の米国のビザを取り消し、ニューヨークでの国連総会に出席できなくしたのは、トランプ氏自身だった。

しかし、おそらく最も印象的な成果は、トランプ氏と仲介国らが署名した文書であり、そのなかでトランプ氏はガザ紛争の終結へのコミットメントを確約した。

詳細はまだ漠然としているものの、少なくともそのコミットメントは文書化された。

◇

本稿はＣＮＮのモスタファ・サレム記者による分析記事です。