¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤ÎÅÅ·â¼Ç¤¤ËàÆâÊ¶ÀâáÉâ¾å¡Ö¿Ê¤ó¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×
¡¡£Í£Ì£Â¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤¬¼Ç¤¤·¤¿¤ÈÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¡¢ÄÌ»»£±£¸£³¾¡£±£´£±ÇÔ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£·ÀÌó¤Ï£²£·Ç¯¤Þ¤Ç£²Ç¯´Ö»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎµÞÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¾¾°æ¤ÎÆüËÜÁª¼ê£²¿Í¤âºßÀÒ¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥·¡¼¥º¥ó£¹£°¾¡Ä¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬µåÃÄ»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ»æ¤Ë¡Ö²á¹ó¤ÊÀï¤¤¤¬Àº¿ÀÅª¡¢ÆùÂÎÅª¡¢¤½¤·¤Æ´¶¾ðÅª¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂàÇ¤ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Á¡¼¥à¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤Ê¤¬¤éÇ¤´üÅÓÃæ¤Ç¤Î¼Ç¤·à¤Ï²²Â¬¤ÈÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÎÌ¾Êªµ¼Ô¡¢¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¡Ö£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÈà¡Ê¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¡Ë¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤Ç·èÃÇ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¿¼¹ï¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¼«Ê¬¤«¤é¿Ê¤ó¤Ç¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î´ÆÆÄ¿¦¤ò¡Ë°úÂà¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îàº¬µòá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤Ï¡¢¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î²áµî¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÈà¤¬¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤òµî¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥×¥í·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï£±£¸Ç¯ÅÓÃæ¤«¤é¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢£±£¹Ç¯¤ÏÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡££²£±Ç¯¤Þ¤Ç£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢µåÃÄÂ¦¤È¤ÎÊý¸þÀ¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤«¤é£±Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ò»Ä¤·¤ÆÅÅ·â²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÅö»þ¤âÅ¯³ØÅª¤ÊÁê°ã¤¬¸¶°ø¤ÇÆÍÁ³¤ÎÂàÃÄ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤Î°Õ¸þ¤¬ºÆ¤Óº¸±¦¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ëµ¿Ç°¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£ÂàÇ¤¤Ê¤Î¤«²ò¸Û¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢àÆâÊ¶Àâá¤ò¤Ï¤¸¤áº£¸å¤âÈø¤ò°ú¤¤½¤¦¤À¡£