Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ö¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂçÎÓÀëÉ§ÊÂ¤ß¡Ä¡×¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î£Ë£Ï£Ãà¤ª¤Ç¤¥Í¥¿áÀä»¿
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¤¬£±£³ÆüÌë¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö»Ö¤é¤¯Íî¸ì¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡££±£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ê£ËO£Ã¡Ë¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£Ë£Ï£Ã¤Ç¤Ï¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤À¤Í¡×¤È¡¢£·°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£»Ö¤é¤¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÀä»¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥ï¥±¤¬Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤Í¡¢¤¢¤ì¤³¤½¤¬¥³¥ó¥È¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢º£²ó¤â¤Û¤á¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ïº£²ó¡¢»ô¤¤¸¤¤Ë¤Ç¤¤¿¤ª¤Ç¤¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ÊÀßÄê¤Î¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¡£»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¿³ºº°÷¤ÎÃ¯¤«¤¬¤Í¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ø»¨¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤ä¡¢»¨¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¤â¤Ã¤È»¨¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬¤¹¤´¤¤¤è¡£¸¤¤Î¤ª¿¬¤Ë¤ª¤Ç¤¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿Í³Ê»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È»×¤¤¤Ä¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¥Í¥¿¤ÎÅÓÃæ¤Ë¡¢±ÇÁü¤ò»È¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÈÀä»¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°Û¾ï¤ÊÀ¤³¦¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ã¤ÆËÜÍè¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Í¤¨¡¢ÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤ÈÆ±¤¸¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¿§¤¬¶¯¤¤¤ä¤Ä¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤Î¡£¡ØÅ¾¹»À¸¡Ù¤À¤È¤«¡Ø¤µ¤Ó¤·¤ó¤Ü¤¦¡Ù¤À¤È¤«¡£¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ë¡Ø¤¢¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¡££±£¹£¹£µÇ¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤·¤¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¿Í´Ö¤¬¤Í¡¢¤â¤¦¥Û¥ó¥È¤Ë¼Çµï¤ò´Þ¤á¤Æ°Û¾ï¤Ê¤ó¤À¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È°Û¾ï¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿¤«¤é¡×¡£
¡Ö¤¢¤·¤¿¡×¤Ï¶½¹ÔÅª¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Í¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢ÂçÎÓÀëÉ§ÊÂ¤ß¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£