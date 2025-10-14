鈴木奈々、益若つばさの手料理並んだ食卓公開「彩り綺麗」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/14】タレントの鈴木奈々が10月13日、自身のInstagramを更新。タレントの益若つばさの手料理を公開し、反響が寄せられている。
この日の投稿では「この間、益若つばさちゃん家でもんじゃ焼きを食べました」と投稿。益若手作りの唐揚げや、ツナそばチーズもんじゃ、海鮮キムチチーズもんじゃ、トマトバジルモッツァレラチーズもんじゃの色とりどりの材料と共に、ホットプレートがテーブルに並んだ様子を公開。「つばさちゃんは昔もんじゃ屋さんでバイトしてたんだよん」とつづり、益若がもんじゃ焼きを作ったことが明かされている。
この投稿にファンからは「とっても美味しそう」「美人が揃う食卓」「つばさちゃんのもんじゃ食べてみたい」「仲良しの2人尊い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
