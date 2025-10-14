ナ・リーグ優勝決定シリーズ開幕

米大リーグ、ブルワーズは13日（日本時間14日）、本拠でのドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）初戦を1-2で落とした。マーフィー監督は試合後の会見で、先制弾を放ったドジャースのフレディ・フリーマン内野手への珍要望を口にした。

ブルワーズは本拠地で重要な初戦を落とした。ドジャースにはレギュラーシーズンでは今季6戦全勝だったが、あと1点が遠かった。

6回にフリーマンのソロ本塁打で先制を許し、9回には大谷を申告敬遠した後、ベッツの押し出し四球で痛い追加点を与えた。

打線もドジャース先発のスネルの前に8回1安打と手も足も出ず。9回に佐々木から1点を奪い、トライネンも2死満塁と追い詰めたが、最後はテュラングが空振り三振に倒れた。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式YouTubeチャンネルは、マーフィー監督の会見映像を公開。先制弾のフリーマンについて、「フリーマンはしばらくの間ブルワーズキラーだから。明日は寝坊か何かしてくれたらいいね」と話していた。先制弾にタジタジのようだった。



（THE ANSWER編集部）