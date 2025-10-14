ナ・リーグ優勝決定シリーズ開幕

米大リーグ、ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）初戦を2-1で制した。先発したブレイク・スネル投手が、8回1安打無失点。快投を見せたサイ・ヤング賞左腕は、9回にやや精彩を欠いた佐々木朗希投手、ブレイク・トライネン投手への信頼を口にした。

NLCS初戦の先発マウンドを託されたスネルが、快投を披露した。

3回にダービンに中前打を許したが、牽制で刺すとその後もブルワーズ打線を封じ込めた。

8回1安打無失点10奪三振、24人斬りでマウンドを降りるとロバーツ監督に労われ、第2戦先発の山本由伸投手とも言葉をかわした。

9回は佐々木が登板。ポストシーズンで好投を続けていたが、1死からコリンズに四球、続く代打・バウアーズに二塁打を浴び、1死二、三塁の大ピンチに。チョリオに中犠飛を浴び、シーズン終盤にリリーフ復帰後、初失点。イエリチにも四球を与えて2死一、三塁となったところで降板した。

代わってマウンドに上がったトライネンも、盗塁された後に四球を与えて2死満塁に。最後はテュラングを空振り三振に仕留めて逃げ切ったものの、冷や汗たっぷりの最終盤となった。

試合後、米放送局「TBS」のインタビューに応じたスネルは「9回をどう感じていたか」と問われると、「僕はロウキを信頼しているし、トライネンを信頼している」とコメント。一方で「もっとゾーンを攻めることができたらよかったね。多くの四球が出てしまった」と制球の乱れを指摘していた。



