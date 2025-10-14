「バイきんぐ」が出演！BIGLOBE ブランドCM「好きが、未来を変えていく。」

ビッグローブ株式会社(BIGLOBE)のブランドCM「好きが、未来を変えていく。」60秒特別篇が、2025年10月11日にTBS系列『キングオブコント2025』の番組内で放映されました。

「バイきんぐ」が出演するこのCM特別篇は、2025年10月14日よりBIGLOBEの公式サイトでも視聴できます！

BIGLOBE ブランドCM「好きが、未来を変えていく。」

CMタイトル：「好きが、未来を変えていく。」60秒特別篇

出演者：バイきんぐ

公開サイトURL：https://www.biglobe.co.jp/outline/brand

2025年7月にブランドリニューアルを行い、「好きが、未来を変えていく。」を新たなブランドスローガンとして掲げたBIGLOBE。

今回のブランドCMでは、お笑いへの好きな気持ちを持ち続けた「バイきんぐ」の姿を通して、「好き」という想いの大切さ、そしてハードルがあっても続けることの重要性を表現しています。

CMには、2人が『キングオブコント2012』で優勝した感動的なシーンも交えられており、見る人の心に訴えかける内容となっています。

インタビュー動画やメイキング動画も順次配信

今後、「バイきんぐ」のお二人がそれぞれお笑いへの好きな気持ちを語ったインタビュー動画や、CMメイキング動画も順次配信される予定です。

詳細はBIGLOBE公式サイトのブランドページにて確認できます。

「バイきんぐ」の軌跡とBIGLOBEのブランドメッセージが重なり、見る人の心に響くCMです。

“好き”を貫くことの素晴らしさを改めて感じさせてくれます。

BIGLOBEのブランドCM「好きが、未来を変えていく。」の紹介でした。

