各店舗先着101名様限定で「天下一品オリジナル付箋」を1点プレゼント！天下一品 創業54周年記念 特別企画

中華そば専門チェーン「天下一品」は、2025年11月10日(月)に創業54周年を迎えます。

日頃の感謝を込めて、創業記念日当日に天下一品公式アプリ会員様限定の特別企画が全国の店舗(一部店舗除く)にて実施されます！

天下一品 創業54周年記念 特別企画

企画名：創業記念日 特別企画

開催日：2025年11月10日(月) 営業開始から営業終了まで(当日のみ)

対象者：天下一品公式アプリをインストール済みで、当日店内でラーメン1杯をお召し上がりの方

内容：公式アプリ内の画像を提示すると、各店舗先着101名様限定で「天下一品オリジナル付箋」を1点プレゼント

※一部、本企画を実施していない店舗がございます

※先着順のため、景品がなくなり次第終了となります

2025年11月10日(月)の創業記念日に、天下一品公式アプリ会員限定のプレゼント企画が実施されます。

当日、店内でラーメン(並・特大・大など)を一杯お召し上がりいただいたお客様のうち、各店舗先着101名様を対象に、創業記念日限定の「天下一品オリジナル付箋」をプレゼント。

参加には天下一品公式アプリのインストールが必要ですので、事前の準備がおすすめです。

景品「天下一品オリジナル付箋」

プレゼントされる付箋は、天下一品のラーメンどんぶりや創業者である木村会長のイラストなど、ファンにはたまらない遊び心あふれるデザイン。

全4種類の中から、ランダムで1点が渡されます。

普段使いはもちろん、コレクションとしても楽しめるレアアイテムです。

年に一度の特別な日に、天下一品でおいしいラーメンを味わい、さらに限定のレアアイテムを手に入れることができる嬉しい企画です。

ファンなら見逃せない一日になります。

天下一品で開催される、創業54周年記念 特別企画の紹介でした。

