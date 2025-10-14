土屋太鳳、大阪・関西万博での体験を明かす「小さな家族も一緒だったのですが」
女優の土屋太鳳が13日までにインスタグラムを更新。大阪・関西万博の会場で撮影したオフショットを公開した。
【写真】土屋太鳳、大阪・関西万博会場のガンダム像と2ショット（ほか3枚）
土屋が公開したのは大阪・関西万博会場で撮影したオフショット。複数公開されている写真には、カジュアルな装いの土屋が、ガンダム像の前でポーズを決める姿や会場内のパビリオンを楽しむ様子が収められている。
投稿の中で土屋は、今年6月に出演していた舞台の大千秋楽を大阪で迎えて、その直後に大阪・関西万博へ足を運んだことを告白。「私が行ったときは35°Cを超えるような日で小さな家族も一緒だったのですが、予想していたよりも休むところや遊ぶところがあったし、大屋根リングの下では風も感じることが出来たし、何より、世界中からいろいろな国の人たちが万博というひとつの取り組みに集まるってやっぱり素晴らしいことだと思います」とコメント。
さらに「いろいろな課題はあるかもしれないけれど、これからも続いていってほしいです。関西らしい親しみやすさを感じる案内の方々にも心が和んだなぁ」と会場での思い出を振り返った。
■土屋太鳳（つちや たお）
1995年2月3日生まれ。東京都出身。2008年公開の映画『トウキョウソナタ』でスクリーンデビューを果たし、2010年に大河ドラマ『龍馬伝』（NHK総合）でテレビドラマに初出演。以降数々の作品に出演しキャリアを重ねると2015年に連続テレビ小説『まれ』（NHK総合）で主演を務める。10月31日からは出演作『盤上の向日葵』が公開。プライベートでは2023年元日に、片寄涼太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）との結婚と第1子妊娠を発表。同年8月に第1子出産を報告した。
引用：「土屋太鳳」インスタグラム（@taotsuchiya_official）
