ハンバーグの美味しさをさらに引き立てる！サイボク「ハンバーグソース デミグラス」

豚の育種から精肉、ハム・ウインナーの製造・販売までを手がけるサイボクから、プライベートブランド商品「ハンバーグソース デミグラス」が2025年10月12日(日)より発売されています。

サイボクブランドで販売しているハンバーグの美味しさをさらに引き立てる、こだわりのソースです！

サイボク「ハンバーグソース デミグラス」

価格：540円(税込)

発売日：2025年10月12日(日)

内容量：190ml

賞味期限：製造日より120日（開封後は冷蔵庫で保存し3日以内）

販売場所：日高本店内 ミートショップ、温泉館内ショップ

※2025年11月1日(土)〜 各直営店（ハンバーグ取扱店）でも発売予定

サイボクのハンバーグを「もっと美味しく！」をコンセプトに開発されたデミグラスソース。

「焼く、温める」だけで美味しいサイボクのハンバーグにソースを追加することで、ワンランク上の味わいに仕上がります。

酸味・甘味・コクの絶妙バランス

デミグラスソースの「酸味・甘味・コク」と、ハンバーグの「肉感・肉汁」がマッチすることで、美味しさの相乗効果が生まれます。

美味しさを追求するため、商品は「要冷蔵」「賞味期限120日（開封後3日以内）」という条件のもと、鮮度にこだわって作られています。

揚げ物やオムライスにも！多彩なアレンジ

商品名はハンバーグソースですが、コロッケ、メンチカツ、カツレツといった「揚げ物」にも相性抜群です。

ケチャップの代わりにオムレツやオムライスにかけることで、ワンランク上の洋食として楽しめます。

サイボク自慢のハンバーグはもちろん、様々なお料理をワンランク上の洋食に仕上げてくれる万能ソースです。

食卓の楽しみがさらに広がる一品です。

サイボクから発売された「ハンバーグソース デミグラス」の紹介でした。

