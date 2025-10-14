オリックスは１４日、本田圭佑投手に来年度の選手契約を結ばないことを通告したと発表した。現役ドラフトで昨年オフ、西武から加入した救援右腕。「初めての移籍ということで、ほとんどが新しい経験。本当に貴重な経験をさせてもらった１年だったかな、と思います」と感謝を述べた。

プロ１０年目の今季は開幕１軍入りを逃すと、９試合で防御率６・３９。７月２６日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）で１回７失点と打ち込まれると、翌２７日に出場選手登録を抹消され、その後は再昇格を果たせずに終わった。

それでも、６月２９日の楽天戦（京セラドーム大阪）では、１回２／３で早期降板となった先発・東の後を受けて２回１／３を無失点。火消しや複数イニングをこなせるマルチさを、オリックスでも発揮した。

２２年にはキャリアハイの４５試合に登板し、４勝２敗２０ホールド、防御率１・９７の好成績で球宴にも出場した。通算成績は１４７試合で１２勝２１敗３２ホールド、防御率３・９３。今後については「まだ何も決断したことはないので、なんとも言えないです」と、未定であることを強調した。

球団はこの日、井口和朋投手、福田周平外野手にも同様の通告をしたと発表した。