平井俊介＆ゴールドラッシュによる「ディスクドッグパフォーマンス」も！with Dogs club「第2回 Happy！ ワンDays フェスタ」
「with Dogs club」は、愛犬家向けのイベント「Happy！ ワンDays フェスタ」を2025年11月1日(土)、2日(日)、3日(月・祝)の3日間、那須ガーデンアウトレットにて開催します。
2025年5月・6月の開催が好評を博し、この秋、新たなドッグランエリアを加えてパワーアップしての開催です！
開催日：2025年11月1日(土)、2日(日)、3日(月・祝)
開催時間：10:00〜16:30
会場：那須ガーデンアウトレット
(1)じゃぶじゃぶ池前(ステージエリア)
(2)ゲートD前(ドッグランエリア)
入場料：無料
愛犬と一緒に楽しめるパフォーマンスショーやワンコンシェルジュ体験、ドッグランを活用したゲームやブース出店など、笑顔あふれる3日間が楽しめる「Happy！ ワンDays フェスタ」。
第2回となる今回は、現役世界チャンピオンの平井俊介さん＆ゴールドラッシュによる「ディスクドッグパフォーマンス」がフェスタに登場します。
迫力満点のスーパープレイを間近で見られる貴重な機会です！
世界チャンピオンによるディスクドッグパフォーマンス
開催日：2025年11月3日(月・祝)
現役世界チャンピオンの平井俊介さん＆ゴールドラッシュ（2022/2023/2025年度世界大会チャンピオンチーム）が、迫力満点のスーパープレイを披露！
軽快なジャンプやトリック、リズムに合わせたダンスなど、見どころ満載のステージが無料で観覧できます。
わんちゃん30mタイムアタック
開催日：2025年11月1日(土)〜3日(月・祝)
新設されたドッグランを使って、30mのスピード勝負！
小型犬・中型犬・大型犬の部門別でタイムを競い、上位入賞のワンちゃんには賞品がプレゼントされます。
わんちゃん大集合！集合写真撮影・犬種別ゲーム
参加費：800円
日替わりで犬種別の交流イベントを開催。
同じ犬種のワンちゃんたちと一緒に、集合写真撮影やゲームを楽しめます。
【1日目：11月1日(土)】
10:30 ポメラニアン大集合
12:30 パグ/フレンチブルドッグ大集合
15:00 シバ犬大集合
【2日目：11月2日(日)】
10:30 小型犬大集合
12:30 中型犬大集合
15:00 大型犬大集合
【3日目：11月3日(月・祝)】
10:30 トイプードル大集合
12:30 ボーダーコリー大集合
14:30 ゴールデンレトリバー大集合
そのほかのイベント
会場ではこのほかにも、愛犬と一緒に楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。
・わんちゃんポニー乗馬体験＆記念写真 (参加費：1,000円)
かわいいポニーに乗ってワンちゃんと一緒に記念撮影ができます。
・ワンコンシェルジュ講演＆クイズ大会
プロのドッグトレーナーによる、しつけ・お散歩・健康のミニ講演と、楽しいワンコクイズ大会が開催されます。
・豪華賞品が当たる！抽選会 (参加費：500円)
那須の人気ホテル宿泊券やワンちゃんグッズなど、うれしい景品が毎日当たる抽選会です。
・ブース出店コーナー
ワンちゃんと泊まれる宿で人気のアメニティブランド『PAW PAW』などが出店します。
・ダンジョンウォーク (参加費：500円)
愛犬と一緒にスタンプラリーの冒険へ！全スタンプを集めると、おやつと認定書がもらえます。
愛犬との絆を深めるコンテンツが盛りだくさんの3日間。
世界レベルのパフォーマンスから、気軽に参加できるゲームまで、ワンちゃんと飼い主さんが一緒に最高の思い出を作れるイベントです。
那須ガーデンアウトレットで開催される「第2回 Happy！ ワンDays フェスタ」の紹介でした。
