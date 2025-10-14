オリックスは１４日、井口和朋投手に来年度の選手契約を結ばないことを通告したと発表した。２３年オフに日本ハムを戦力外となり、トライアウトを経て２４年に育成契約で加入した右腕。同年の開幕前に支配下登録をつかんだ苦労人が、移籍２年目で非情通告を受けた。「ファイターズをクビになってから、もう一回オリックスに取ってもらい、すごく新鮮な気持ちでできた２年間。楽しかったです」と感謝を述べた。

３２試合で１勝２敗３ホールドをマークした昨季から一転、今季は５試合で防御率９・６４と本来の力を発揮できず。８月１８日に３度目の出場選手登録を抹消されると、その後は再昇格を果たせなかった。

「自分の今年のチームに対する貢献度とかを考えた時に、やっぱり貢献できていないというか、もらったチャンスを生かせなかった。その中でも、テーマを持ちながらちゃんと野球に向き合えたシーズンでもあった。そこは後悔ないというか、しっかりやり切った１年でもあった」

日本ハム時代の２０２１年にはキャリアハイの４３試合に登板し、１勝２敗１１ホールド、防御率１・８６の好成績をマークした。通算成績は２５４試合で７勝７敗３セーブ４０ホールド、防御率３・６６。「自分の中でまだ体を動かせる、野球ができるって感覚がすごくある。また体をつくって、挑戦していきたい」と現役続行を希望。「韓国、台湾とかそこら辺にもすごく興味があるし、今はドバイとかもやっている。自分のやりたいことをやっていきたい」と国内に限らず、野球ができる環境で右腕を振り続ける覚悟を示した。

球団はこの日、本田圭佑投手、福田周平外野手にも同様の通告をしたと発表した。