ゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のアニメーション化作品『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』のディズニープラス独占配信を記念したスペシャルカフェ「OH MY CAFE」が、東京、大阪、愛知で期間限定でオープンします。

今回のカフェは、シーズン1の「エピソード オブ ハーツラビュル」にフォーカスしており、ハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージしたメニューや、作中のキャラクター、各寮をイメージしたドリンクなどが楽しめます。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 OH MY CAFE

開催概要：

【東京】場所：OH MY CAFE（東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階）

期間：2025年10月30日（木）〜12月14日（日）

【大阪】場所：kawara CAFE&DINING 心斎橋店（大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9階）

期間：2025年10月30日（木）〜11月30日（日）

【愛知】場所：BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店（愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック B1F）

期間：2025年11月20日（木）〜12月16日（火）

予約方法：2025年10月14日（火）12:00 カフェ公式サイトOPEN 予約スタート:18:00〜

予約金：【通常予約】税込770円 ※1申込につき、4席迄予約可。

【プレミアム予約】税込3,300円

特典

事前予約特典として、

通常予約（税込770円）では「オリジナルクリアカード（ランダム11種）」が、プレミアム予約（税込3,300円）では、クリアカードに加えて「飾れるバインダー」「アクリルキーホルダー（グリム）」「ミニキャンバス（全5種・選択式）」がプレゼントされます。

また、ドリンク注文特典として「オリジナルコースター（全11種）」が、

グッズ購入特典として「オリジナルコレクションカード（全11種）」がもらえます。

フードメニュー

なんでもない日のティーパーティー

価格：税込2,690円

ハーツラビュル寮のメニューを少しずつ楽しめるアフタヌーンティーセット。

ご注文いただいた方にオリジナルカードもプレゼント。

※お一人様にもおすすめのボリュームです。 ※ドリンクは付属いたしません。

＜リドル・ローズハート＞クラウンサラダ

価格：税込1,790円

王冠に見立てたかぼちゃシートでツナと野菜を詰めたサラダ。

トマトソース・バケットと一緒にお召し上がりください。

＜エース・トラッポラ＞オレンジクラフティ

価格：税込1,790円

ヨーグルトと米粉で焼き上げたクラフティ。

爽やかなオレンジの香りがアクセントです。

＜デュース・スペード＞ヨーグルトゼリー

価格：税込1,790円

トランプをイメージし、さっぱりと仕上げたヨーグルトゼリーです。

ブルーベリーソースとともにお召し上がりください。

＜ケイト・ダイヤモンド＞サーモンサンドイッチ

価格：税込1,790円

スモークサーモンとカッテージチーズのサンドイッチ。

ダイヤのスートはパプリカパウダーで彩ってあります。

＜トレイ・クローバー＞ソイミートペンネ

価格：税込1,790円

ソイミートソースペンネとサラダのプレートです。

クローバー型のクルトンを添えています。

ドリンクメニュー

＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー

価格：税込1,090円

ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのアイスレモンティーです。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー

価格：税込1,090円

ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのホットレモンティーです。

※ポットで提供いたします。

＜サバナクロー寮＞ルイボスティー

価格：税込1,090円

サバナクロー寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたルイボスティーです。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー

価格：税込1,090円

オクタヴィネル寮をイメージした、レモン風味のバタフライピーティーです。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

＜スカラビア寮＞アールグレイティー

価格：税込1,090円

スカラビア寮をイメージした、デカフェのアールグレイティーです。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー

価格：税込1,090円

ポムフィオーレ寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたバタフライピーティーです。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー

価格：税込1,090円

イグニハイド寮をイメージした、バジルをのせたバタフライピーティーです。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

＜ディアソムニア寮＞グリーンティー

価格：税込1,090円

ディアソムニア寮をイメージした、タイムをのせたグリーンティーです。

※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。

ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク

価格：各税込790円

デカフェのホットアールグレイティー、

デカフェのホットコーヒー、

低脂肪のホットミルクが用意されています。

テイクアウトメニュー

オリジナルボトルに入った各寮をイメージしたティーです。

オリジナルボトルはお持ち帰りいただけます。

＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー

価格：税込1,890円

＜サバナクロー寮＞ルイボスティー

価格：税込1,890円

＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー

価格：税込1,890円

＜スカラビア寮＞アールグレイティー

価格：税込1,890円

＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー

価格：税込1,890円

＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー

価格：税込1,890円

＜ディアソムニア寮＞グリーンティー

価格：税込1,890円

スーベニア

対象のメニューやドリンクをオーダーすることで購入できるスーベニアです。

アクリルマドラー（ランダム11種）

価格：税込990円

ドリンクとセットでご購入可能です。

※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク

※1メニューにつき11点までご購入いただけます。

※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。

アクリルスタンドコースター（ランダム11種）

価格：税込1,100円

ドリンクとセットでご購入可能です。

※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク

※1メニューにつき11点までご購入いただけます。

※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。

カップ&ソーサー

価格：税込4,950円

ドリンクとセットでご購入可能です。

※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク

※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。

ティースプーン

価格：税込1,100円

ドリンクとセットでご購入可能です。

※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク

※1メニューにつき1点ご購入いただけます。

※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。

カフェオリジナルグッズ

ホログラムステッカー（ランダム11種）

価格：税込605円

缶バッジ（ランダム11種）

価格：税込605円

アクリルキーホルダー（ランダム11種）

価格：税込770円

ミニアクリルスタンド（ランダム11種）

価格：税込990円

アクリルスタンド（ランダム11種）

価格：税込1,320円

クリアファイル＜ハーツラビュル寮＞

価格：税込440円

クリアファイル＜寮長＞

価格：税込440円

マスキングテープセット

価格：税込990円

巾着

価格：税込1,430円

カードホルダー

価格：税込1,650円

オンライン限定グッズ

＜コンプリートセット＞ホログラムステッカー（全11種） 税込6,655円＜コンプリートセット＞缶バッジ（全22種） 税込13,310円＜コンプリートセット＞アクリルキーホルダー（全11種） 税込8,470円＜コンプリートセット＞ミニアクリルスタンド（全11種） 税込10,890円＜コンプリートセット＞アクリルスタンド（全11種） 税込14,520円＜コンプリートセット＞アクリルマドラー（全11種） 税込10.890円＜コンプリートセット＞アクリルスタンドコースター（全11種） 税込12,100円

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の特別な空間の中で、お食事を味わいながら、特別な時間をお楽しみください。

