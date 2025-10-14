シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」にフォーカス！『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 OH MY CAFE
ゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のアニメーション化作品『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』のディズニープラス独占配信を記念したスペシャルカフェ「OH MY CAFE」が、東京、大阪、愛知で期間限定でオープンします。
今回のカフェは、シーズン1の「エピソード オブ ハーツラビュル」にフォーカスしており、ハーツラビュル寮のティーパーティーをイメージしたメニューや、作中のキャラクター、各寮をイメージしたドリンクなどが楽しめます。
開催概要：
【東京】場所：OH MY CAFE（東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階）
期間：2025年10月30日（木）〜12月14日（日）
【大阪】場所：kawara CAFE&DINING 心斎橋店（大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9階）
期間：2025年10月30日（木）〜11月30日（日）
【愛知】場所：BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店（愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック B1F）
期間：2025年11月20日（木）〜12月16日（火）
予約方法：2025年10月14日（火）12:00 カフェ公式サイトOPEN 予約スタート:18:00〜
予約金：【通常予約】税込770円 ※1申込につき、4席迄予約可。
【プレミアム予約】税込3,300円
特典
事前予約特典として、
通常予約（税込770円）では「オリジナルクリアカード（ランダム11種）」が、プレミアム予約（税込3,300円）では、クリアカードに加えて「飾れるバインダー」「アクリルキーホルダー（グリム）」「ミニキャンバス（全5種・選択式）」がプレゼントされます。
また、ドリンク注文特典として「オリジナルコースター（全11種）」が、
グッズ購入特典として「オリジナルコレクションカード（全11種）」がもらえます。
フードメニュー
なんでもない日のティーパーティー
価格：税込2,690円
ハーツラビュル寮のメニューを少しずつ楽しめるアフタヌーンティーセット。
ご注文いただいた方にオリジナルカードもプレゼント。
※お一人様にもおすすめのボリュームです。 ※ドリンクは付属いたしません。
＜リドル・ローズハート＞クラウンサラダ
価格：税込1,790円
王冠に見立てたかぼちゃシートでツナと野菜を詰めたサラダ。
トマトソース・バケットと一緒にお召し上がりください。
＜エース・トラッポラ＞オレンジクラフティ
価格：税込1,790円
ヨーグルトと米粉で焼き上げたクラフティ。
爽やかなオレンジの香りがアクセントです。
＜デュース・スペード＞ヨーグルトゼリー
価格：税込1,790円
トランプをイメージし、さっぱりと仕上げたヨーグルトゼリーです。
ブルーベリーソースとともにお召し上がりください。
＜ケイト・ダイヤモンド＞サーモンサンドイッチ
価格：税込1,790円
スモークサーモンとカッテージチーズのサンドイッチ。
ダイヤのスートはパプリカパウダーで彩ってあります。
＜トレイ・クローバー＞ソイミートペンネ
価格：税込1,790円
ソイミートソースペンネとサラダのプレートです。
クローバー型のクルトンを添えています。
ドリンクメニュー
＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー
価格：税込1,090円
ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのアイスレモンティーです。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー
価格：税込1,090円
ハートの女王の法律をイメージした、デカフェのホットレモンティーです。
※ポットで提供いたします。
＜サバナクロー寮＞ルイボスティー
価格：税込1,090円
サバナクロー寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたルイボスティーです。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー
価格：税込1,090円
オクタヴィネル寮をイメージした、レモン風味のバタフライピーティーです。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
＜スカラビア寮＞アールグレイティー
価格：税込1,090円
スカラビア寮をイメージした、デカフェのアールグレイティーです。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー
価格：税込1,090円
ポムフィオーレ寮をイメージした、ドライフラワーを浮かべたバタフライピーティーです。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー
価格：税込1,090円
イグニハイド寮をイメージした、バジルをのせたバタフライピーティーです。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
＜ディアソムニア寮＞グリーンティー
価格：税込1,090円
ディアソムニア寮をイメージした、タイムをのせたグリーンティーです。
※アクリルマドラーはお持ち帰りいただけません。
ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク
価格：各税込790円
デカフェのホットアールグレイティー、
デカフェのホットコーヒー、
低脂肪のホットミルクが用意されています。
テイクアウトメニュー
オリジナルボトルに入った各寮をイメージしたティーです。
オリジナルボトルはお持ち帰りいただけます。
＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー
価格：税込1,890円
＜サバナクロー寮＞ルイボスティー
価格：税込1,890円
＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー
価格：税込1,890円
＜スカラビア寮＞アールグレイティー
価格：税込1,890円
＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー
価格：税込1,890円
＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー
価格：税込1,890円
＜ディアソムニア寮＞グリーンティー
価格：税込1,890円
スーベニア
対象のメニューやドリンクをオーダーすることで購入できるスーベニアです。
アクリルマドラー（ランダム11種）
価格：税込990円
ドリンクとセットでご購入可能です。
※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク
※1メニューにつき11点までご購入いただけます。
※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。
アクリルスタンドコースター（ランダム11種）
価格：税込1,100円
ドリンクとセットでご購入可能です。
※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク
※1メニューにつき11点までご購入いただけます。
※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。
カップ&ソーサー
価格：税込4,950円
ドリンクとセットでご購入可能です。
※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク
※1メニューにつき1点ご購入いただけます。
※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。
ティースプーン
価格：税込1,100円
ドリンクとセットでご購入可能です。
※対象メニュー：＜ハーツラビュル寮＞アイスレモンティー/＜ハーツラビュル寮＞ホットレモンティー/＜サバナクロー寮＞ルイボスティー/＜オクタヴィネル寮＞レモンバタフライピーティー/＜スカラビア寮＞アールグレイティー/＜ポムフィオーレ寮＞フラワーバタフライピーティー/＜イグニハイド寮＞バジルバタフライピーティー/＜ディアソムニア寮＞グリーンティー/ホットティー/ホットコーヒー/ホットミルク
※1メニューにつき1点ご購入いただけます。
※ご用意しております数量には限りがございます。会期中に品切れとなるアイテムもございます。あらかじめご了承ください。
カフェオリジナルグッズ
ホログラムステッカー（ランダム11種）
価格：税込605円
缶バッジ（ランダム11種）
価格：税込605円
アクリルキーホルダー（ランダム11種）
価格：税込770円
ミニアクリルスタンド（ランダム11種）
価格：税込990円
アクリルスタンド（ランダム11種）
価格：税込1,320円
クリアファイル＜ハーツラビュル寮＞
価格：税込440円
クリアファイル＜寮長＞
価格：税込440円
マスキングテープセット
価格：税込990円
巾着
価格：税込1,430円
カードホルダー
価格：税込1,650円
オンライン限定グッズ
＜コンプリートセット＞ホログラムステッカー（全11種） 税込6,655円＜コンプリートセット＞缶バッジ（全22種） 税込13,310円＜コンプリートセット＞アクリルキーホルダー（全11種） 税込8,470円＜コンプリートセット＞ミニアクリルスタンド（全11種） 税込10,890円＜コンプリートセット＞アクリルスタンド（全11種） 税込14,520円＜コンプリートセット＞アクリルマドラー（全11種） 税込10.890円＜コンプリートセット＞アクリルスタンドコースター（全11種） 税込12,100円
『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の特別な空間の中で、お食事を味わいながら、特別な時間をお楽しみください。
