オリックスは１４日、福田周平外野手に対して来季の選手契約を結ばないと通達したことを発表した。広陵、明大、ＮＴＴ東日本を経て、２０１７年のドラフト３位でオリックスに入団した左打者。「野球で優勝したとか、そういう瞬間っていうのもすごい僕の中では最高の思い出。チームメートとロッカールームで野球の談議（をしたこと）とか、そういうのはすごい振り返ってみると思い出深い」と８年間を振り返った。

１８年はルーキーながら１１３試合に出場し、打率２割６分４厘、１５打点、１本塁打、１６盗塁と一定の結果。１９年は自己最多の１３５試合に出場し、同２割５分ながらキャリアハイの２本塁打、３８打点、３０盗塁をマークした。

２１年は外野手に挑戦し、主に「１番・中堅」として１０７試合で同２割７分５厘、１本塁打、打率２割７分５厘でリーグ優勝に貢献。翌２２年も１１８試合で同２割６分８厘、２４打点でリーグ連覇、日本一に貢献し、外野手部門で自身初のゴールデン・グラブ賞に輝いた。

ところが、２３年以降は徐々に出場機会を減らし、背番号を１から６５に変更した今季は２３試合で同１割６分７厘に終わった。それでも、８月１５日の出場選手登録抹消後はウエスタン・リーグ３０試合で打率３割５分５厘をマーク。「まだオリックスのユニホームで野球ができる以上は、ＣＳも日本シリーズも（可能性が）残っていた。そこで最高のパフォーマンスができる準備がしたい」と、宮崎でのフェニックス・リーグにも参加していた。

１６７センチと小柄ながらも、ヘッドスライディングやダイビングキャッチなど、ガッツあふれるプレーでファンを魅了してきた熱血派。「常に向上心を持って。現状維持とかじゃなくて、レベルアップっていうものを掲げてやりたい」と、今後は他球団のオファーを待ちながらトレーニングを続ける意向を示した。

球団はこの日、井口和朋投手、本田圭佑投手にも同様の通告をしたと発表した。