◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ１―２ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ドジャースが１３日（日本時間１４日）、ナ・リーグ優勝決定戦第１戦の敵地・ブルワーズ戦で接戦を制して白星発進となった。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場も２打数無安打３四球（２敬遠）で、地区シリーズから今季ワーストの１６打席連続無安打となった。２点リードの９回は佐々木朗希投手（２３）が登板し、２四球１安打で１点を失って１点差に迫られたが、２死一、三塁でマウンドに上がった３番手トライネンが最後は満塁で４番チュラングを空振り三振で逃げ切った。

フィリーズとの地区シリーズでは４試合で１８打数１安打の打率５分６厘に終わるなど打撃不振に陥っている大谷だが、この日は１―０の９回１死二、三塁で２個目の申告敬遠。１死満塁で続くベッツが押し出し四球を選んでリードを２点に広げた。結果的にこの１点が試合を決めた。

だが、ブルワーズのマーフィー監督は試合後の会見で大谷への２度の敬遠に関して聞かれると「そんなに難しい決断ではなかった。塁が空いていて、ダブルプレーの状況を作れるなら、そしてマウンド上が右投手なら、その選択をするしかないんだ。翔平はたとえ調子を落としていようと、少なくとも危険な存在だし、犠牲フライを打つ可能性は十分ある。（９回の）あの場面で１点を与えるわけにはいかなかった。だからあれはそれほどリスクのある決断ではなかったと思う。数字なんて関係ない」と振り返った。「僕はベッツが野球界でも屈指の選手だと思っている。いろんな理由でね。でも、彼への敬意を欠いての判断ではなく、あの場面ではそれが最も理にかなっていたんだ。右投手が投げていて、大谷が打席に入る。彼はあの強烈な打球で外野まで運ぶ能力を持っているから」と話した。