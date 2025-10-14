カズレーザー、バーミヤンに苦情「ちょっと言っていい？」 松陰寺も納得
カズレーザー（メイプル超合金）と松陰寺太勇（ぺこぱ）が、14日までにYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新。カズレーザーが、お気に入りのチェーン店に“クレーム”を入れた。
「【異常に美味い】絶対に欠かせないチェーン飲食店」と題した動画で、松陰寺が「色々ジャンルあるけど、バーミヤンは欠かせないでしょ」と宣言。カズレーザーも共感し、「注がってバーミヤンだから」「中国って大きいバーミヤンだと思ってるから（笑）」などと絶賛した。
トークは続き、松陰寺が「バーミヤンってさ、どこ行ってもちゃんと美味い安心感あるやん」と話すと、カズレーザーは大きくうなずきながらも「ちょっと苦情言っていい？バーミヤンさんに苦情を言うのは本当に心苦しいんですけど…」と話を切り出した。
カズレーザーは「今日撮ってるのが9月前半なんですけど、冷やし中華終わらせるの早くないですか？」と真顔でクレーム。「もうないんですよ。何なら先週からないんですよ」と訴えた。
松陰寺から「苦情に見せかけたラブコールやないか」とツッコまれながらも「この夏、バーミヤンでしょうゆ味とごまだれ、あとね今年トマトのやつも出たんでね。夏野菜と鶏肉かなんかのやつ」「100回くらい食ってんすよ、裕に。余裕で100回食ってる」と説明。「今年は暑いじゃん。暑いんだから、10月まではやろうよ」「ごまだれ味をよく食べる」などと訴え。松陰寺も納得していた。
この訴えに「苦情に見せかけたラブコール、最高ですね！」「カズさん冷やし中華好きですもんね」「本当にバーミヤンは中国」などのコメントが寄せられた。
