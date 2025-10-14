山形市の住宅地近くで14日未明、クマの目撃が相次ぎました。

山形市は周辺をパトロールするなどして注意を呼びかけているほか、周辺の学校では保護者に車での送迎による登校を依頼する対応を取りました。



山形市によりますと、14日午前1時半前、山形市泉町の山形市立東小学校西側の路上で、馬見ヶ崎川の河川敷の方向に歩くクマ1頭が目撃されました。

その後、午前2時15分ごろ、泉町の目撃現場から南に位置する山形市印役町一丁目の馬見ヶ崎橋の北側およそ160メートルの堤防で、

馬見ヶ崎川に向かっていくクマ1頭が目撃されました。

山形市によりますと、目撃されたクマは同じ個体とみられていて、

山形市や警察が周辺をパトロールするなどして注意を呼びかけています。人などへの被害はありませんでした。





【ON】住民「（ここらへんでクマが出たことは？）なかったです。クマの近くに住んでいたんだなと思った。私も以前はウォーキングしていたが（クマ出没で）今は（近所の人は）誰も歩いていない」クマの目撃を受け、現場近くの東小学校や鈴川小、山形市立第四中学校では保護者に送迎を依頼し登校する対応を取りました。山形市では今月に入ってクマの市街地や住宅地への出没が相次いでいて、今月（10月）9日には銅町2丁目の二口橋周辺で、10日には双月町の住宅街で目撃されています。また、13日夜には白山1丁目付近の路上でクマのような鳴き声を近くの住民が聞き、警察に通報したということです。