柳楽優弥の妻・豊田エリー、親子ショット添え長女の15歳誕生日を祝福「素敵な写真」「娘ちゃん、もうすっかり素敵なレディですね」
俳優・柳楽優弥（35）の妻で俳優の豊田エリー（36）が13日、自身のインスタグラムを更新。写真を添え、長女が15歳を迎えたことを報告した。
【写真】「素敵な写真」豊田エリーと長女のなつかしい親子2ショット ※2枚目
豊田は「あんなに小さかった娘が今日で15歳!!お誕生日おめでとう」と祝福。「日々いろんなことにチャレンジしている姿を見て、私も勇気をもらっています」と近況を明かし、「最高にかっこいいよ!!」と誇らしげにつづった。
シェアした2枚の写真のうち、1枚は長女の近影と思われるロングヘアの人物の後ろ姿をとらえたもの。もう1枚は長女の赤ちゃん時代のなつかしい母子2ショットで、豊田の母心が一段と伝わる投稿となっている。
コメント欄には「わあ！おめでとおおおお！」「え！この後ろ姿は娘さんですか？」「娘ちゃん、もうすっかり素敵なレディですね」「どちらも素敵な写真」「パパとママに愛されてスクスク育ったんだね」「これからの成長がさらに楽しみですね」「笑顔でしあわせいっぱいの15さいになりますように」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
