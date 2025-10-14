ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。味覚の感じ方について綴りました。



津久井さんは、現在の食事の食べ方について、「私の場合はスプーンで舌の上に 飲み込みやすくした食べ物を 適量乗せてもらう」と投稿。

その後の、味の感じ方について「舌の上と上顎をこするようにして 味を感じるようにするのです」「ある程度刻んであっても 前歯で噛んで、それを舌で拾うと味を感じやすいです」と説明しました。







津久井さんは、味を感じるために大切なこととして、「慌てずに、においも同時に感じるように 咀嚼するといいです」と投稿。



続けて、「何を食べているのか意識して できればその食べ物を想像して 例え刻んであっても ミキサーにかけられていても…その食べ物が口に入って来たと思い…それを舌と上顎や前歯で噛んでいると思い…鼻に空気を送り込んで、においも感じるようにすると〜〜味を結構しっかりと感じることができるのです〜」と説明。



「味には記憶があって、わずかな感覚と 刺激から脳が呼び起こされて〜〜味を感じるのです〜」と綴りました。





この食べ方について津久井さんは、「私はまだ舌が動いているので できるのだと思います…」としたうえで、「舌が動いているうちは、ヘルパーさんに協力してもらって 少量の夕食に感謝して、ゆっくりと食べています」と綴りました。





津久井さんは、最後に。「食事時間はニコニコ笑顔で過ごします 免疫力もきっとアップしていきます」と、食事ができることへの喜びを綴り、締めくくっています。







津久井さんがALSの公表をしてから、今月で丸6年となります。約1年前、公表5年の節目に更新したブログでも、津久井さんは次のように、周囲への感謝を綴っていました。







2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。





続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。



津久井さんの代表作には、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などがあります。

