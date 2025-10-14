お笑いコンビ・セバスチャンの原田公志（ひろし、39）が14日、X（旧ツイッター）を更新。11日に所属の松竹芸能が、膵臓（すいぞう）がんの治療のため休養すると発表してから3日が経過した中、たくさんの応援メッセージが届いたことに感謝した。顔いっぱいに笑みを浮かべた写真を投稿し「皆さんからのリプやメッセージありがとうございます！ 気力がいるので全部パワーに変えて治療します！ 本当に本当にありがとうございます！」と、改めて治療への意気込みをつづった。

松竹芸能は、原田の現状について「既に治療に入っており」と説明。セバスチャンの今後については「コンビとして出演予定にしておりましたライブ・イベントにつきましては全て休演とさせて頂きます」としている。

また、原田は相方の阿部健一（40）とともに、フジテレビ系のNBS長野放送の情報バラエティー番組「土曜はこれダネッ！」（土曜午後6時）にレギュラー出演している。同番組の公式Xは「番組でも発表しましたが、はっちゃんが病気治療でしばらくの間、これダネッ！ をお休みすることになりました。その間、相方のあべちゃんが出演します」と、阿部が当面、スタジオに1人で出演すると発表している。