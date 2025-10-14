WENDYが、メジャーデビューアルバム『Don't waste my YOUTH』のデラックスエディションを11月26日に配信リリースする。

今作は、2023年8月23日にリリースされたメジャーデビューアルバムに、イギリス ロンドンのJPU Recordsからリリースされた第1弾シングル「Pull me in」、第2弾シングル「Pledge of Love」と、新たに2曲の新曲「Rock my heart」「Sweet Temptation」の4曲が追加された全16曲を収録。タイトル『Don't waste my YOUTH』＝“俺たちの青春を無駄にするな”にはメンバーの終わらない青春に懸ける想いが込められ、世界という夢に向けて全力で駆け抜けるWENDYによる渾身の作品となる。

また、イギリス、アメリカで本格的なライブ活動も始まるなか、11月17日のロンドン公演に続いて、11月15日にもバーミンガムで開催される『Japan Underground』への出演が決定した。

（文＝リアルサウンド編集部）