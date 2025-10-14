上原さくら『コストコ』での購入品を紹介「今年も絶対欲しかった」

タレントの上原さくらが11日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型店『コストコ』での購入品を紹介した。

この日、上原は「コストコで欲望のままに」というタイトルでブログを更新。「私はホノルルクッキーカンパニーのクリスマス限定が、今年も絶対欲しかったの」と述べ「今年のはウィンターボックスっていう名前でしたが、無事ゲット出来ました〜」とお目当ての商品を購入できたことを喜んだ様子でつづった。

続けて、菓子パンの購入を巡って家族で意見が割れたことを告白。「どれか1つにしようよ！！と3人で話し合いましたが、3人とも自分の希望を譲れずに、結局3人それぞれ1番食べたいのを買う事にしました！！」と明かし「娘がメロンデニッシュで、夫がチョコマフィン、私はパッションフルーツ入りのドーナツ」と選んだ品について説明した。

それぞれの希望を譲らなかったといい、夫は「いつもチョコマフィン食べたいと思ってるのに何回も我慢してるから今日は買いたい！」娘は「この前このメロンデニッシュを買った時に美味しかったから絶対これがいい」と主張したそうで「ケンカ寸前でした」と当時の状況を説明。「みっともないというか卑しいというか…特に私と夫ね」とコメントした。

最後に、自身が購入したドーナツについて「最初はこのドーナツを持って行って、おやつタイムにみんなで食べようと思ってたの。…でもさっきひとつ食べちゃったよ（予想通り美味しかった！）」と告白。「それなら別に2、3個食べてあっても平気よね？…って、あと2個くらい食べようとしてる自分がもうアレだよね」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。