北海道富良野市、『キャプテン翼』デザインマンホール蓋を設置！松山光だけでなく“あのマネージャー”も登場

世界中で愛されるサッカー漫画・アニメ『キャプテン翼』。

そのゆかりの地の一つである北海道富良野市に、登場キャラクターがデザインされたマンホール蓋が設置された。

デザインは、漫画『キャプテン翼』において、全国中学生サッカー大会の準決勝で「ふらの中」と「南葛中」の激闘が描かれたジャンプコミックス20巻の表紙デザインを採用。

主人公の大空翼（南葛中学サッカー部主将）とともに、松山光（ふらの中学サッカー部主将）と藤沢美子（ふらの中学サッカー部マネージャー）が描かれている。

白いハチマキにはやはり「I LOVE YOU YOSHIKO」の文字が刺繍されているのだろうか…。

『キャプテン翼』デザインマンホール蓋は、10月4日から5日まで富良野市で初開催された少年サッカー大会「キャプテン翼CUP〜北の大地編〜」にてお披露目された。

設置場所は、富良野チーズ工房（富良野市中五区）の敷地内。また、市中心部にある富良野市複合庁舎にも同じデザインのマンホール蓋が展示されているという。

注意事項としては、マンホール蓋を撮影する際、通行の妨げにならないよう配慮するようにとのこと。

陸上だけじゃない！「アニメパフォーマンス」を行ったサッカー選手5人

キャプ翼ファンは、北海道のまんなかに位置する「へそのまち」富良野を訪れた際に寄ってみてはいかが？

©高橋陽一