「#183cm #25歳」中沢元紀、抜群の運動神経のぞく無邪気なオフショット動画に反響「凄っ」「カッコいいです」「軽々なのが流石」
俳優の中沢元紀（25）が13日、自身のインスタグラムを更新。今月1日に発売された自身のファースト写真集『ルート』（ワニブックス）の撮影オフショット動画を公開した。
【動画】「凄っ」自身より高い鉄棒で軽々と「#中学生ぶりの逆上がり」を披露した中沢元紀
中沢は「帰ってきた公園シリーズ 1st写真集『ルート』オフムービー #スポーツの日 #183cm #25歳 #中学生ぶりの逆上がり」とつづり、一面の雪景色の中、冬服のままで自身の身長よりも高い鉄棒で軽々と“逆上がり”をする動画と、満面の笑顔でピースをする写真をアップした。
この投稿にファンからは「自分の背より高い鉄棒なのに余裕で逆上がりをさすが運動神経抜群の元紀くんですね！見ていて気持ちいいですね！爽やか元紀くんずっと見ていられます」「軽々なのが流石！」「凄っ 逆上がりって、大人になるとできなくなる人多いのに…。元紀君は永遠に少年なんだろうか……?!」「服も重そうなのに 余裕で逆上がり すごくカッコいいです」「笑顔が素敵」などの声が寄せられている。
