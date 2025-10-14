ＡｄｏのＭＶが公開停止「クリエイティブの一部を無断で使用」

歌い手のＡｄｏが今年４月に公開した「愛して愛して愛して」のミュージックビデオ（ＭＶ）が１４日、公開を停止された。

公式ホームページにユニバーサル ミュージック合同会社、株式会社クラウドナイン名で「Ａｄｏ『愛して愛して愛して』ミュージックビデオに関するお詫（わ）び」とする文書が公開され、自主的な調査によって「クリエイティブの一部を無断で使用していたことが確認され、その対応として、弊社判断により公開を停止いたしました」と説明している。

同文書によると、「愛して愛して愛して」は元々、ボカロＰ・きくお氏の楽曲で、動画の赤卵氏とイラストのさしみやま氏のユニット「さしたま」制作のオリジナルＭＶが公開されていた。２０２３年にきくお氏の承諾を得てＡｄｏが「歌ってみた」音源を制作。ＭＶ制作にあたりオリジナルＭＶのオマージュする意図があったが、「著作権に関する認識不足、および法務確認のプロセスを怠ったことにより」一部で無断使用が発生したという。

「さしたま様には大変なご迷惑をおかけすることとなり、深く反省しております。弊社より直接謝罪を申し上げ 、今後の適切な対応について協議を進めております」と謝罪。Ａｄｏ本人、ＭＶ制作チームは制作過程の許諾取得や法務確認手続きを行う立場にはなく「本件の無断使用については一切関与しておりません」としている。