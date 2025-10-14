お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）が14日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。番組の紹介VTRにツッコミを入れる場面があった。

この日はツッコミ芸人特集として、お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一、お笑いコンビ「アンタッチャブル」柴田英嗣とそろって登場。3人の紹介VTRが披露されたあとに登場した井戸田は「私もいいですか？小沢さんが1ミリも映らなかった」とぼやいてみせた。

井戸田の相方・小沢一敬は昨年1月から活動自粛中だけに、MCのフリーアナウンサー・神田愛花は「ごめんなさい」と手を合わせて謝った。「ハライチ」澤部佑は「大丈夫、大丈夫」としたものの「そうするとツッコミの映像が一つもないけどね。小沢さんがいないとね」と話して笑わせた。

すると柴田は「私もファンモンの映像が何にもなかった」と自らブッコミ、周囲が慌てて制止した。「ハライチ」岩井勇気は「あれはボケてたわけじゃないから」と切り返すと、柴田は「ボケじゃないんですか。ボケであってほしかったんですけど」と苦笑。澤部は「深刻な問題」と笑いながら続けた。