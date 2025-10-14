松のや「ケララチキンカレー」マイカリー食堂併設店で発売、南インド･ケララ州の伝統料理

松屋フーズは10月15日午後3時、全国の「松のや･マイカリー食堂併設店」で、「ケララチキンカレー」(税込950円)を発売する。

南インドのケララ州で親しまれている伝統的なチキンカレーが登場。「松のや」「松のや･松屋併設店」、沖縄の「松のや･マイカリー食堂併設店」では販売しない。

〈チキンたっぷりのスパイスカレー〉

松のや･マイカリー食堂併設店「ケララチキンカレー」

松のや･マイカリー食堂併設店で販売する「ケララチキンカレー」は、後味さわやかなスパイスカレーに、アクセントとなるマスタードの酸味、深いコクと香りのココナッツを合わせている。たっぷりのチキン、ごろっとした人参、じゃがいもなどを加え、具沢山で食べ応えのあるカレーに仕上げた。

販売ラインアップは「ケララチキンカレー」のほかに、店舗で揚げたロースかつをトッピングした「ロースかつケララチキンカレー」、ふわとろたまごをのせた「オムレツケララチキンカレー」なども取りそろえる。

松のや･マイカリー食堂併設店「ロースかつケララチキンカレー」

【販売メニュー(価格は税込)】

◆ケララチキンカレー(950円)

◆ロースかつケララチキンカレー(1,250円)

◆オムレツケララチキンカレー(1,150円)

◆ロースかつオムレツケララチキンカレー(1,450円)

◆単品 ケララチキンカレー(750円)

※店内･テイクアウトの税込価格は同一。

■【販売店舗はこちら】一部店舗を除く全国の「松のや･マイカリー食堂併設店」