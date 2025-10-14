“BTS・TXTの後輩”CORTIS、デビューALがSpotify1億ストリーミング突破！今年デビューの新人グループ最速

HYBEの新ボーイズグループ・CORTIS（コルティス）が、Spotifyで“1億ストリーミング”という大記録を打ち立てた。

CORTISのデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォーム・Spotifyにおいて、10月12日付で累計再生回数1億回を突破した。

これはアルバム発売からわずか1カ月余りでの快挙であり、今年デビューしたK-POP新人の中で最短期間での1億回突破となった。

この記録は、タイトル曲『What You Want』だけでなく、収録曲までもが“マルチヒット”を記録したことによるものだ。デビューアルバムには、音源でのみ聴くことができる『What You Want（feat. Teezo Touchdown）』を含む全6曲が収録されており、『GO!』が3561万回、『FaSHioN』が2614万回を記録してヒットを牽引。さらに『What You Want』（1703万回）と『JoyRide』（1125万回）も1000万ストリーミングを突破するなど、全収録曲がバランスよく愛されている。

特にイントロ曲『GO!』は、韓国の音源チャートでも再び勢いを見せている。デビュー活動を終えた後もアメリカ・ビルボードチャートで好成績を収め、さらにメジャーリーグ（MLB）ポストシーズンのプロモーション映像に使用されたことで再注目を集めた。

その影響により、Melon日間チャートでは10月4日付で97位に再ランクインし、最新チャート（10月12日付）では自己最高の86位まで上昇。現在も着実に順位を伸ばしており、今後の動向に期待が高まっている。

なお、CORTISはアメリカ市場からのラブコールを受け、活動の場を海外へと拡大中だ。韓国アーティストとして初めて、サッカー選手ソン・フンミンが所属するロサンゼルスFC（LAFC）の「名誉ファルコナー（Honorary Falconer）」として活躍。さらに、エナジードリンクブランド「Red Bull（レッドブル）」とK-POPアーティスト初のパートナーシップを締結し、ロサンゼルスで開催された「Red Bull Dance Your Style World Final」にも招待されるなど、世界的な注目を集めている。

