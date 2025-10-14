俳優イ・ドヒョン、除隊後の復帰作が決定！Netflix新ドラマで“慰霊ホテル”の若社長役に

Netflixが新しいドラマ『グランド・ギャラクシー・ホテル』（原題）の制作を公式化し、俳優イ・ドヒョン、イ・スヒョク、女優シン・シア、イ・スヒョンの出演を確定させた。

『グランド・ギャラクシー・ホテル』は、亡くなった人々を慰める“慰霊ホテル”のなかでも最高級のサービスを誇るグランド・ギャラクシー・ホテルを背景に、社長が消えた後に新しく赴任した若い社長ウナと幽霊を恐れない人間のホテル支配人サンスンが繰り広げる奇妙で温かい物語だ。

今作は、ドラマ『快傑春香』『最高の愛〜恋はドゥグンドゥグン〜』『主君の太陽』『還魂』など、独創的な世界観とキャラクターで愛されたホン姉妹（ホン・ジョンウン、ホン・ミラン）作家が脚本を担当した。

（写真＝Netflix）左からイ・スヒョク、イ・スヒョン、シン・シア、イ・ドヒョン

（写真＝Netflix）

演出はドラマ『スタートアップ：夢の扉』『ドクターズ〜恋する気持ち』『あなたが眠っている間に』『無人島のディーバ』などで洗練された映像美を披露したオ・チュンファン監督が担当する。ドラマ『ホテルデルーナ』の後、再びタッグを組む。

イ・ドヒョンは、ある日突然社長が行方不明になったグランド・ギャラクシー・ホテルの新しい社長、ウナを演じる。秘密の過去と気難しい性格を持つ人物で、ある日、跡形もなく失踪したグランド・ギャラクシー・ホテルの社長の席を埋める。

ホテルの唯一の人間の職員であり支配人であるサンスン役には、シン・シアが選ばれた。映画『THE WITCH／魔女―増殖―』でデビューした後、強烈な存在感を見せたシン・シアは、幽霊とも遠慮なく交流する堂々としたキャラクターを演じる。

さらに、イ・スヒョクは悪鬼の残滓を浄化する邪神ペッキ役を演じ、イ・スヒョンはもの寂しくも魅惑的な謎めいた人物、ソクサンとして登場する。

なお、『グランド・ギャラクシー・ホテル』の公開日は確定していない。

◇イ・ドヒョン プロフィール

1995年4月11日生まれ。本名はイム・ドンヒョン。高校生の時、塾に通うが勉強ではなく毎日映画を見る日々を送る。一番たくさん見た映画は『ひまわり』（原題）。これを見た塾の講師がイ・ドヒョンの母親に伝えたことで、父親には内緒で演技の塾に通い始める。ドラマ『刑務所のルールブック』で俳優チョン・ギョンホが演じるイ・ジュノの学生時代を演じて俳優デビューを果たす。代表作には、ドラマ『ホテルデルーナ』『Sweet Home −俺と世界の絶望−』『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』などがある。