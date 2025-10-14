“豊胸公表”のJessi、さすがのダイナマイトボディを惜しげもなく披露　昨年は暴行事件関与で物議【PHOTO】

歌手Jessi（ジェシー）がマカオで撮影した写真を公開し、近況を伝えた。

【写真】Jessi、デカすぎる胸の“先端”が見える

Jessiは10月13日、自身のインスタグラムに「昨夜のマカオでは特にスパイシーな気分だった。新曲がもうすぐ公開されるからお楽しみに、JEBBIES（Jessiファン）」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

公開された写真のJessiは、印象的なブロンドヘアにホワイトのファートップス、レッドのレザーパンツを合わせ、圧倒的な存在感を放っている。彼女のグラマラスなスタイルがひときわ目を引く。

Jessiは「新しい音楽をもうすぐ発表する」と予告しており、ファンの期待が高まっている。

（写真＝Jessi Instagram）

Jessiは昨年、“ファン暴行傍観”事件で大きな批判を浴びた。2024年9月29日、ソウル・江南区狎鴎亭洞でファンと遭遇し、写真撮影を求められた際、彼女の同行者がそのファンを暴行。この過程でJessi本人は同行者を止めず、その場を立ち去ったことから、「暴行を黙認した」との批判を浴びた。事件後、被害者やネットユーザーから告訴・告発され、警察に被疑者として呼ばれたが、Jessiは「加害者とは当日に初めて会った」と主張。最終的に警察は「犯人隠避・逃走ほう助の罪を問うのは難しい」と判断し、不起訴処分となった。

一方で、同行者のラッパー、コアラは暴行容疑で送検されたほか、ともに暴行して海外へ逃走した外国人Aはインターポールに指名手配された。

Jessiはこの騒動後、所属事務所との専属契約が終了。「何千回、何万回も後悔した。あの時に戻れるなら本当に戻りたい。今からでも過ちを正し、被害者の方が回復できるよう努力したい」と謝罪を表明していた。その後、独立レーベル「UNNI COMPANY」を設立し、ソロアーティストとして活動を続けている。

◇Jessi（ジェシー） プロフィール

1988年12月17日生まれ。ニューヨーク出身の韓国系アメリカ人。本名はジェシカ・ヒョンジュ・ホで、韓国名はホ・ヒョンジュ。2003年に15歳で単身渡韓し、2005年12月に「Jessica H.O」としてソロデビュー。2006年にはヒップホップグループUPTOWNのメンバーとしても一時活動した。2014年に活動名を現在の「Jessi」に変更し、ヒップホップグループ「Lucky J」の一員として2016年まで活動。以降はソロ歌手として活動を行っており、2019〜2022年には歌手PSYが設立した芸能事務所P NATION、23〜24年には歌手パク・ジェボムが設立した芸能事務所MORE VISIONに在籍した。過去に豊胸を公表したことでも知られる。