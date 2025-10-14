IVEユジン「すっぴん？」「透明感レベチ」と話題のオフショット公開
【モデルプレス＝2025/10/14】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が10月13日、自身のInstagramを更新。透明感ある肌に注目が集まっている。
【写真】IVEユジン「すっぴん？」と話題の貴重オフショット
この日の投稿では、メイク落とし中のオフショットを公開。グレーのパーカーを被り、コットンを両目にあてる様子や、おどけた表情で写真に写る姿を投稿している。
この投稿にファンからは「すっぴん？」「透明感レベチ」「肌が発光してる」「どんな表情も可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆IVEユジン、オフショット公開
◆IVEユジンの投稿に反響
