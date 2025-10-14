松本若菜、特技を活かした番組告知に反響「技術に惚れ惚れ」「器用でとってもお上手」
【モデルプレス＝2025/10/14】女優の松本若菜が12日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身の特技を活かした番組告知を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】松本若菜、達筆すぎる自作消しゴムハンコ
俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時〜）に出演する松本は「本日よる9時スタートです！ ぜひご覧ください！」と添えて、お手製の消しゴムはんこ（消しゴムを彫って作ったはんこ）を使用した番組告知動画を公開。番組のロゴと駆け抜ける競走馬の消しゴムはんこで番組告知を行い、絵心と美文字を披露している。
この投稿には「クオリティすご過ぎ」「字も綺麗」「ずっと見てられる」「器用でとってもお上手」「技術に惚れ惚れ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆松本若菜、消しゴムはんこで番組告知
◆松本若菜の投稿に反響
