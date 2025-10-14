NMIXX、待望の1stフルAL『Blue Valentine』リリース！主要チャートで1位を記録「名盤確定」

ガールズグループNMIXXが、1stフルアルバムのリリースを記念したカウントダウンライブを開催し、華やかなカムバックの幕を開けた。

NMIXXは10月13日午後6時、1stフルアルバム『Blue Valentine』をリリースした。タイトル曲『Blue Valentine』は、お互いの感情が衝突した地点で、冷たい心に火を灯すという願いを歌う楽曲だ。メランコリーなシンセサウンドとギターリフをベースにテンポの異なるブームバップリズムが交差し、耳を惹きつける中毒性を放っている。

ファンからは「音楽、コンセプト、MV全てが史上最高」「昼夜問わずいつ聴いてもいい歌」「成長したNMIXXが見られるアルバム」「名曲が多くて嬉しい」「タイトル曲は肌寒い今の季節にぴったりの切なくも胸いっぱいになる」など絶賛の声が寄せられた。

熱い反応を裏付けるように、タイトル曲『Blue Valentine』は14日午前0時時点でMelon「Top100」で11位、「Hot100（100日）」と「Hot100（30日）」で1位を記録。Bugs「リアルタイムチャート」でも1位を獲得した。さらに香港、カザフスタン、シンガポールなど海外のiTunesアルバムチャートでも1位を記録し、グローバルな人気を証明した。

NMIXXは同日午後4時40分に公式ユーチューブチャンネルを通してカウントダウンライブを行い、世界中のファンと共にカムバックを祝った。「NSWER（ファンダム名）と新しいステージに向かうことを考えるととてもワクワクします」「初めてのフルアルバムなので、時間をかけて準備しました。多くの方に気に入っていただけたら嬉しいです」と挨拶し、ファンとリアルタイムで交流しながら今後の活動への期待を高めた。

NMIXXは、“愛の相反する感情”を視覚的に表現したコンセプトが印象的なアルバムだと紹介しながら、全12曲の聴きどころを解説し“名盤”への自信をのぞかせた。

アルバムには、秋の雰囲気にぴったりなタイトル曲『Blue Valentine』をはじめ、MV先行公開で話題を集めた『SPINNIN' ON IT』、不死鳥のように立ち上がるという力強いメッセージを込めた『Phoenix』、リリーが作詞に参加したグループ初の英語曲『Reality Hurts』、ラテンポップとHIPHOPを融合させた『RICO』、ヘウォンが作詞に参加した『PODIUM』、『Crush On You』など多彩な楽曲が収録されている。

さらに、作詞に参加したリリーとヘウォンが制作エピソードを語り、見どころ満載のライブ配信となった。メンバーは、NMIXXの世界観を描いたウェブトゥーンにオーディオブックのように声を吹き込んだり、テレパシーミュージックウェーブゲームを楽しんだりと、多彩なコンテンツでファンを楽しませた。

ライブの最後にNMIXXは「カウントダウンライブはここで終わりますが、1stフルアルバムの活動はこれからが本格スタートなので頑張ります。私たちの新アルバムとタイトル曲『Blue Valentine』にたくさんの愛をお願いします。そして、これからもNMIXXと楽しい思い出を作りましょう」と語り、今後の活躍を予告した。

NMIXXは今回のフルアルバム『Blue Valentine』をリリースし、2025年後半のさらなる飛躍に向けて帆を上げた。11月29日・30日には初の単独コンサートを開催し、“オールラウンダーガールズグループ”としての存在感を一層強めていく予定だ。

◇NMIXXとは？

2022年2月22日にTWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメントからデビューした韓国の6人組グループ。グループ名の「NMIXX」は、「now」「new」「next」や未知数「n」を意味する文字「N」と、「組み合わせ」や「多様性」を象徴する「MIX」を組み合わせてつけられた。もともとは7人組であったが、メンバーのジニがデビューから10カ月でグループを脱退し、6人体制となった。清純なビジュアルからは想像できないパワフルなステージパフォーマンスが特徴で、実力派グループとして高く評価されている。