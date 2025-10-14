【かるたもオリジナルイラスト 井上優莉奈】 2026年5月 発売予定 価格：26,400円

ダイキ工業は、フィギュア「かるたもオリジナルイラスト 井上優莉奈」を2026年5月に発売する。価格は26,400円。

本製品は、イラストレーターのかるたも氏が描く「めっちゃえっちなうごイラ」より、オリジナルキャラクター「井上 優莉奈（いのうえ ゆりな）」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

原型はD蔵氏（diskvision）、彩色は明智逸鶴氏（大正堂）が担当しており、下着姿のセクシーな井上さんを艶やかに表現しているほか、スカートや下着はキャストオフ可能な仕様となっている。

「かるたもオリジナルイラスト 井上優莉奈」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約247mm 素材：PVC その他仕様キャストオフ可（スカート・ブラジャー・パンツ）※各種パーツの着脱は自己責任のもとで行ってください

(C)かるたも

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。